Alexis Sanchez, le rebond que personne n’a vu venir !

Libéré de son engagement avec l’OM, Alexis Sanchez serait en passe de se relancer au sein d’un grand club européen.

Alexis Sanchez ne portera probablement plus le maillot de l’OM. Son contrat dans le sud de la France a expiré le 30 juin dernier et il ne semble avoir aucune intention de le prolonger. La direction olympienne a d’ailleurs déjà anticipé son départ en faisant venir de nombreuses recrues en attaque.

Alexis Sanchez pour remplacer Dembélé ?

L’international chilien quitte Marseille, mais il n’est pas encore disposé à changer de continent. Bien qu’âgé de 34 ans, il a repoussé toutes les sollicitations émanant du Golfe dans l’espoir d’avoir un dernier challenge dans un championnat majeur.

Et ce challenge est sur le point de s’offrir à lui. Selon le journaliste espagnol Josep Capdevilla, Alexis Sanchez est en passe de rebondir au sein de l’un de ses anciens clubs, à savoir le FC Barcelone.

Le club blaugrana songe sérieusement à lui pour éventuellement remplacer Ousmane Dembélé. Le départ de ce dernier vers le PSG se précise de plus en plus et Xavi estime que son ancien coéquipier est en mesure de remplacer l’international tricolore.

Lors de son premier passage du côté du Camp Nou, qui s’est étiré en 2011 et 2014, Alexis Sanchez a joué 141 matches et marqué 47 buts. Des statistiques tout à fait correctes. Serait-il capable de les répéter en cas de retour ? Au vu de la bonne saison qu’il a réalisée à Marseille, ce n’est pas un défi insurmontable pour lui.

Le nom d’Alexis Sanchez a aussi circulé récemment du côté de Gremio Porto Alegre. Ce n’était cependant qu’un intérêt furtif et le club brésilien n’est pas passé à l’action pour signer Nino El Maravilha.