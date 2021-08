Après deux années sans recruter et en réalisant de grosses ventes, la Casa Blanca a désormais les moyens de transférer l'international français.

Tout le monde s'attendait à ce que le Real Madrid formule une offre auprès du Paris Saint-Germain pour Kylian Mbappé avant la fin du mercato, même à un an de la fin du contrat du champion du monde. Mais pas une proposition aussi élevée, dès le départ.

Mardi soir, les Merengue sont entrés dans la danse en offrant 160 millions d'euros au club de la capitale pour espérer s'offrir les services de l'ancien monégasque dès cet été. Une somme impressionnante pour un joueur qui a toutes les chances d'être libre en juin prochain, puisqu'il refuse pour le moment de prolonger à Paris.

Une première proposition à une semaine de la clôture du mercato qui pourrait encore augmenter au fil des jours pour tenter d'infléchir la position de la direction rouge et bleue, inflexible sur le sujet. "Tout le monde connaît le futur de Kylian. Kylian est Parisien, très compétiteur. Il a dit qu'il voulait une équipe compétitive, maintenant il n'y a pas plus compétitif (que le PSG). Il n'a plus d'excuses pour faire quelque chose d'autre", lançait d'ailleurs Nasser Al Khelaifi le 11 août dernier lors de la présentation de Lionel Messi.

Pourtant, le club madrilène semble déterminé à mettre les moyens pour réaliser le transfert dès 2021. En y mettant les moyens, malgré une situation économique loin d'être au beau fixe après un an et demi de pandémie de Covid-19.

Pas d'arrivée majeure depuis Eden Hazard

Alors, quel est le secret du Real Madrid pour pouvoir se permettre une telle folie ? La première chose est que l'équipe désormais entraînée par Carlo Ancelotti - habituée aux transferts records chaque été - n'a plus cassé sa tirelire depuis deux ans. C'était à l'été 2019 pour Eden Hazard.

Depuis, les champions d'Espagne 2020 ont fait dans la sobriété et l'économie, à l'image de la seule arrivée de David Alaba cet été, gratuit puisqu'en fin de contrat avec le Bayern Munich. Côté transferts toujours, la Casa Blanca est largement bénéficiaire. L'an passé déjà, les dirigeants madrilènes avaient vendu Achraf Hakimi à l'Inter (41 millions d'euros) ou Sergio Reguillon à Tottenham (30 M€) et d'Oscar Rodriguez à Séville (13,5M€). Entre les ventes et les prêts payants, près de 101 millions d'euros sont entrès dans les caisses du club.



A cela, il faut désormais ajouter, d'autres départs enregristrés au cours de ce mercato et qui ont rapporté des sommes conséquentes : Raphaël Varane à Manchester United (45+5M€) et Martin Odegaard à Arsenal (40 M€). Soit plus de 85 millions de vente, auxquels viennent s'ajouter les 3 M€ du prêt de Brahim Diaz à Milan. Et sans compter l'économie du salaire de Sergio Ramos qui émargeait à près de 15 M€.

Une balance largement dans le vert qui a participé aux résultats financiers encourageants présentés mi-juillet. La direction madrilène affirmait alors disposer de 122 millions d'euros en cash, tout en ayant réduit sa dette nette de 241 millions d'euros à 46. Et ça c'était avant de réaliser de nouvelles ventes. Mais si le Real veut boucler la venue de Mbappé avant le 31 août, il faudra aller au-dessus des 160 millions proposés ce mardi. Visiblement, il en a les moyens.