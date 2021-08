Le Real Madrid a fait une offre pour Mbappé !

Le Real Madrid a fait une première offre pour le champion du monde 2018, qui refuse toujours de prolonger à Paris.

Le Real Madrid a soumis son offre initiale pour recruter Kylian Mbappé, la star du Paris Saint-Germain, Goal peut confirmer cette information

Les géants espagnols sont optimistes quant à la conclusion d'un accord avant la fermeture de la fenêtre de transfert la semaine prochaine, car ils pensent que Mbappé ne signera pas de nouveau contrat à Paris, son bail actuel expirant à la fin de la saison prochaine.

Alors que Madrid a été durement touché financièrement par la pandémie de coronavirus, les dirigeants merengue estiment être en mesure de forcer le PSG à accepter cette proposition afin d'acquérir l'un des meilleurs footballeurs du monde.

Quel est l'état d'avancement des négociations ?

Madrid considère ce transfert comme le plus important de son histoire récente, et le président Florentino Perez est personnellement impliqué dans les négociations. Le PSG et Madrid entretiennent de bonnes relations et les pourparlers se sont déroulés dans le calme et la cordialité.

La plus grande force qui essaie de pousser l'accord à se faire est Mbappé lui-même qui est désespéré à l'idée de jouer pour Madrid. Goal croit savoir qu'il a refusé pas moins de six offres de prolongation de contrat de la part du PSG, et que le fait que Madrid accepte ses conditions personnelles ne sera pas un problème.

La question est de savoir si les clubs peuvent se mettre d'accord sur le montant de l'indemnité. Le contrat de Mbappé expire en 2022, ce qui signifie qu'il pourrait parler avec le Real en vue d'un transfert gratuit à partir du 1er janvier prochain, il incombe donc au PSG d'obtenir un bon prix.