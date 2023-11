Clash Guardiola – Nuñez, la réaction fracassante de Klopp

L’entraineur de Liverpool, Jürgen Klopp a réagi à l’échange houleux entre Darwin Nuñez et son homologue de Manchester City, Pep Guardiola.

Le choc au sommet de la 13e journée de Premier League s’est soldé par un nul entre Manchester City et Liverpool (1-1). Mais outre le résultat, c’est l’accrochage entre Pep Guardiola, entraineur des Citizens et Darwin Nuñez, attaquant des Reds, en fin de match qui a le plus retenu l’attention. Intervenu pour éloigner son joueur du technicien espagnol, Jürgen Klopp est revenu sur cet incident en conférence de presse.

Aucun rapport entre la rivalité et le clash Guardiola – Nuñez selon Klopp

La grosse dispute qui a éclaté en fin de match entre Pep Guardiola et Darwin Nuñez a vite pris fin grâce à l’intervention de Jürgen Klopp et de quelques membres de son staff. Le résultat du match pourrait expliquer la frustration de l’avant-centre uruguayen et de l’entraineur espagnol au vu de la rivalité entre Manchester City et Liverpool, devenue la plus importante de la Premier League, ces dernières années. Toutefois, le technicien allemand des Reds refuse de relier l’accrochage entre Guardiola et Nuñez à une quelconque rivalité. « L’échange tendu entre Guardiola et Nuñez n’a rien à voir avec une rivalité violente. Ce n’est pas une rivalité féroce, on est rivaux, c’est tout. Où avez-vous vu une rivalité violente ? Sur le terrain, on se défie et cette situation n’a rien à voir avec une rivalité violente historique. Je pense que ça n’a rien à voir avec ça », lâche Jürgen Klopp.

Jürgen Klopp explique les raisons de la dispute

L’ancien entraineur du Borussia Dortmund est même agacé que la question sur le clash lui tombe dessus alors qu’il n’y était pas impliqué. Par ailleurs, Jürgen Klopp tient bien une explication logique du comportement de Pep Guardiola et de Darwin Nuñez. « Et puis, je ne suis pas certain d’être la meilleure personne pour expliquer cet échange car je n’étais pas impliqué, étonnamment. Je n’étais pas impliqué et je les aime tous les deux, Nuñez et Guardiola. J’ai plutôt essayé de calmer la situation et je n’ai rien dit. Mais bon, c’est comme ça. Ce n’est rien. C’est de la tension. Guardiola voulait gagner. Nuñez voulait gagner. Les deux voulaient gagner, personne n’est content et il faut comprendre que ça arrive », ajoute Jürgen Klopp.