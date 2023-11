Manchester City – Liverpool : Que s’est-il passé entre Guardiola et Nuñez ?

Pep Guardiola et Darwin Nuñez se sont accrochés lors du choc entre Manchester City et Liverpool.

Manchester City et Liverpool étaient aux prises ce samedi pour un duel au sommet de la Premier League. Ce match comptant pour la 13e journée de Premier League n’a pas connu de vainqueur (1-1). Un résultat frustrant pour les deux équipes mais encore plus pour Pep Guardiola et Darwin Nuñez. L’entraineur de Manchester City et l’attaquant de Liverpool ont eu un accrochage dans les derniers instants de la rencontre.

Guardiola et Nuñez frustrés par le résultat du match

Un score nul n’arrange aucune des deux équipes qui restent sous la menace d’Arsenal (3e, 27 pts) et de Tottenham (4e, 26 pts). Respectivement 1er et 2e, Manchester City (29 pts) et Liverpool (28 pts) peuvent être délogés au terme de cette journée par les deux clubs du Nord de Londres. Une situation qui a visiblement tapé sur les nerfs de Darwin Nuñez et de Pep Guardiola. L’Uruguayen et le technicien espagnol n’ont pas pu se contenir à quelques minutes de la fin du match.

La grosse dispute entre Guardiola et Nuñez

Alors que Trent Alexander-Arnold venait juste d’égaliser pour Liverpool (80e) après le but et le record d’Erling Haaland en première mi-temps (27e), Jürgen Klopp a décidé de faire sortir Darwin Nuñez. Titulaire lors de choc, l’ancien attaquant de Benfica n’a pas pu faire trembler les filets. A sa sortie, Darwin Nuñez s’est alors dirigé vers Guardiola pour une poignée de mains sulfureuse accompagnée des propos visiblement pas louables envers le coach de Manchester City. Ce dernier, également frustré par la tournure du match, a répondu à l’avant-centre de Liverpool. C’est finalement l’intervention de l’entraineur des Reds, Jürgen Klopp, et de de quelques membres de son staff, qui a mis fin à la dispute entre les deux antagonistes.