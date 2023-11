Manchester City – Liverpool (1-1) : Pas de vainqueur entre les Skyblues et les Reds

Manchester City et Liverpool s’affrontaient cet après-midi du samedi pour le compte de la 13e journée de Premier League.

Deux actuels leaders de la Premier League anglaise, Manchester City et Liverpool FC se sont affrontés à l’Etihad Stadium, ce samedi 25 novembre 2023. Ceci, en ouverture à la 13e journée du championnat anglais d’élite. Malgré une résistance des Reds, les champions d’Angleterre et les Reds se séparent sur le score d’égalité (1-1).

City maîtrise la première mi-temps

Nettement dominateur, Manchester City s’est mis en confiance avant la fin de la première mi-temps. Ayant rapidement pris le contrôle du jeu, Manchester City a tenté le premier coup. Alors qu’Alisson tergiverse un peu trop ballon au pied tentant de trouver Tsimikas, Phil Foden intercepte et frappe presque immédiatement. Mais le cuir est capté par le gardien brésilien (12e). Trois minutes plus tard, Liverpool s’offre sa plus grosse occasion de la première mi-temps.

Avec rush fantastique de Matip qui décale finalement Salah, le Pharaon centre vers Darwin Nunez qui place une tête puissante cadrée. Mais Ederson repousse le ballon sur un arrêt réflexe (15e). Avant la demi-heure de jeu, les locaux prennent le dessus. A la suite d’un ballon Ballon perdu dans l'axe par Alisson sur un dégagement manqué, Nathan Aké trouve immédiatement Erling Haaland entre les lignes. L’ancien attaquant du Borussia Dortmund termine le travail du plat du pied gauche, ouvrant ainsi le core pour les Skyblues (1-0, 27e).

L'article continue ci-dessous

Getty Images

Le Norvégien venait ainsi d’inscrire son 50e but en Premier League anglaise après seulement 48 matchs joués. En effet, il bat le record d'Andy Cole, qui détenait le record sous 65 matchs disputés en championnat anglais de l’élite.

La réaction de Liverpool

Contrairement à la première période où Manchester City a eu liberté de s’exprimer, les Skyblues ont eu une forte pression de la part des Reds en seconde mi-temps. A la 50e, Mohamed Salah frappe un corner direct qui a été bien capté par Ederson. Deux minutes après, on aura assisté au débordement de Doku qui centre en retrait pour Julian Alvarez, mais l'Argentin envoie le ballon au-dessus des cages d'Alisson.

Manchester City se voit refuser un but. Sur un corner, Ruben Dias pensait avoir doublé la mise pour les locaux mais il y avait une faute au préalable sur Alisson (67e). En effet, la VAR annule le but des locataires de l’Etihad Stadium (70e).

Mis sous pression par les Reds, City a fini par céder. Mohamed Salah travaille à l'entrée de la surface et trouve Trent Alexander-Arnold dans la surface de réparation. Le Three Lion trompe Ederson, et égalise pour Liverpool à dix minutes de la fin du temps règlementaire (1-1, 80e). Les 8 minutes de temps additionnel n’auront servi à rien. Le score est de 1-1.

Getty/GOAL

Ainsi, Manchester City et Liverpool continuent d’être au coude-à-coude en Premier League. Champion en titre, City reste leader avec 29 points devant son dauphin, qui dénombre 28 points au compteur.