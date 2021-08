Chelsea - L'Inter Milan fixe le prix pour Romelu Lukaku

Les Blues espèrent attirer le Belge à Stamford Bridge cet été, mais les Nerazzurri ne vendront leur attaquant vedette qu'en cas d'offre irrefusable.

En difficulté financière, l'Inter Milan a d'ores et déjà vendu Achraf Hakimi au Paris Saint-Germain contre plus de 60 millions d'euros plus environ dix de bonus. Mais les Nerazzurri ne comptent pas réaliser un dégraissage total et perdre en compétitivité cette saison. D'autant plus que l'Inter Milan a réussi à remporter le titre de champion d'Italie la saison dernière et aura à coeur de le défendre ainsi que de briller en Ligue des champions et de passer les poules, contrairement à la saison dernière.

Alors forcément, l'Inter Milan ne veut en aucun cas se séparer de son duo de choc en attaque Lautaro Martinez et Romelu Lukaku. Si le premier a longtemps été dans les rumeurs de transfert au cours des mois précédents avec le Real Madrid et le FC Barcelone faisant parti des prétendants pour enrôler l'Argentin, c'est depuis quelques semaines au tour du meilleur buteur de l'Inter Milan d'être fortement courtisé. En effet, Chelsea ne lâche pas Romelu Lukaku.

Goal est en mesure de confirmer que Chelsea a offert 100 millions d'euros plus Marcos Alonso pour s'offrir les services de Romelu Lukaku. Une offre refusée par l'Inter Milan. Néanmoins, les difficultés financières des Nerazzurri ne se sont pas envolées du jour au lendemain et si le champion d'Italie en titre fait de la résistance, au vu du contexte économique, l'Inter Milan ne pourra pas résister aux assauts de Chelsea s'ils deviennent démesurés.

Pour obtenir son N°9 de rêve, Chelsea devra passer à la caisse

L'Inter Milan pourrait donc se résoudre à vendre Romelu Lukaku à Chelsea s'il reçoit une offre de l'ordre de 120 millions d'euros. Le champion d'Italie en titre a décidé de rejeter l'offre, qui comprenait également Marcos Alonso, car elle était en deçà de leur évaluation de l'attaquant, alors qu'ils ne sont pas intéressés par un accord d'échange de joueurs. Chelsea espérait pouvoir capitaliser sur les difficultés financières de l'Inter en faisant une offre importante pour Lukaku, et les Nerazzurri envisageraient probablement une vente à environ 120 millions d'euros.

Autant dire que Chelsea va devoir mettre la main au portefeuille pour faire revenir Romelu Lukaku chez les Blues. L'astuce de mettre Marcos Alonso dans la balance ne fonctionnant pas, puisque l'Inter Milan ne souhaite recevoir que du cash. Outre Romelu Lukaku, Chelsea, qui souhaite se renforcer en attaque après le départ d'Olivier Giroud à l'AC Milan, est également attentif à la situation d'Erling Haaland et d'Harry Kane.

Néanmoins, tout comme pour le dossier Romelu Lukaku, ceux menant à Erling Haaland et Harry Kane sont compliqués. Pour le Norvégien, le Borussia Dortmund n'est pas vendeur. Le BVB a déjà perdu Jadon Sancho cet été et ne compte pas laisser filer son attaquant vedette. En ce qui concerne Harry Kane, en plus des 170 millions demandés par Tottenham, le réel frein est que les Spurs ne souhaitent pas le vendre à un rival londonien. Même si la piste Lukaku coûtera cher à Chelsea, parmi sa short-list, c'est certainement la plus rentable et la plus réaliste.