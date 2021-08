Chelsea - L'Inter refuse une offre de 100 millions d'euros plus Marcos Alonso pour Lukaku

Les Blues espèrent attirer le Belge à Stamford Bridge cet été bien que les Nerazzurri ne veuillent pas perdre leur attaquant vedette.

Chelsea a vu une offre de 100 millions d'euros, qui comprenait Marcos Alonso en plus du montant indiqué précédemment sous forme de monnaie d'échange, être rejetée par l'Inter Milan pour l'attaquant Romelu Lukaku, Goal est en mesure de le confirmer. Thomas Tuchel tient à ajouter un attaquant de classe mondiale à son attaque alors que les Blues cherchent à se battre pour le titre de Premier League lors de la campagne 2021-22.

Chelsea espérait pouvoir capitaliser sur les difficultés financières de l'Inter Milan en faisant une grosse offre pour Romelu Lukaku, bien que les Nerazzurri se soient jusqu'à présent montrés résistants. Romelu Lukaku a déclaré la semaine dernière qu'il se préparait pour la nouvelle saison avec le champion d'Italie en titre après son retour à l'entraînement, suggérant qu'il souhaitait rester chez les Nerazzurri où il a vécu une véritable renaissance.

Pendant ce temps, le président de l'Inter Milan, Giuseppe Marotta, a insisté sur le fait que l'attaquant ne serait pas autorisé à partir de sitôt, déclarant: "Romelu Lukaku n'est pas à vendre. Romelu Lukaku est une pièce importante sur l'échiquier à la disposition de Simone Inzaghi". Pour autant, ces déclarations ne freinent absolument pas les ardeurs du champion d'Europe en titre qui tient à faire revenir l'international belge à Stamford Bridge.

Pourquoi Chelsea veut-il signer Lukaku ?

Les Blues sont la recherche d'un nouvel attaquant, après avoir vu Olivier Giroud partir cet été. Chelsea a déjà Erling Haaland et Harry Kane sur sa short-list pour se renforcer en attaque, mais le Borussia Dortmund n'est pas disposé à vendre le premier pendant ce mercato estival et Tottenham ne laisse pas son attaquant vedette rejoindre ses rivaux londoniens. Romelu Lukaku, 28 ans, est devenu l'un des meilleurs attaquants du monde ces dernières années.

Il a marqué 24 buts et enregistré 11 passes décisives en Serie A la saison dernière alors que les Nerazzurri ont remporté le titre de champion. Seul Cristiano Ronaldo a marqué plus de buts dans l'élite italienne en 2020-21. Lukaku a rejoint Chelsea en provenance d'Anderlecht en 2011, mais n'a pas pu obtenir une place dans l'équipe première. Il a fini par rejoindre West Brom en prêt pendant un an en 2012, puis est allé à Everton un an plus tard. Lukaku a ensuite rejoint les Toffees dans un transfert sec, quittant Chelsea avec seulement 15 apparitions en compétition à son actif et aucun but.

Parmi les autres dossiers, les Blues tentent de recruter Jules Koundé de Séville avant la nouvelle saison. Ils ont offert plusieurs joueurs à l'équipe espagnole en échange du défenseur. Kurt Zouma, Emerson Palmieri et Kenedy figurent parmi les noms que l'équipe de Premier League a offert au FC Séville. Ils essaient d'abord de se débarrasser de Zouma pour faire de la place dans l'équipe à Kounde, West Ham étant également en pourparlers pour signer le défenseur central français.