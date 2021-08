Chelsea - Leboeuf valide la piste Koundé : "C'est un guerrier"

L'ancien joueur des Blues pense que le Français serait un ajout précieux dans les rangs de Thomas Tuchel.

Frank Leboeuf a soutenu l'idée de Chelsea de recruter Jules Kounde, décrivant la star de Séville comme un "guerrier" qui "a tout". Goal a confirmé que les Blues ont entamé des pourparlers pour un transfert avec Jules Koundé, qui est devenu l'un des jeunes défenseurs les plus talentueux d'Europe depuis son arrivée chez les pensionnaires du stade Ramon Sanchez-Pizjuan en 2019 en provenance des Girondins de Bordeaux.

Frank Leboeuf pense que le joueur de 22 ans serait un ajout précieux dans les rangs de Thomas Tuchel à Stamford Bridge, mais a également suggéré qu'il ne se contenterait pas d'entrer directement dans le onze de départ des Blues s'il rejoignait le club cet été. "C'est (Koundé) un joueur fantastique", a déclaré l'ancien défenseur central de Chelsea à ESPN. "Il a tout. C'est un guerrier. Il n'abandonne jamais. Il a tout. Il est l'avenir à coup sûr".

"C'est peut-être une opportunité pour Chelsea de l'avoir peut-être pas cette saison, mais la saison prochaine. Je ne sais pas ce que Jules Koundé veut faire dans sa vie, s'il est prêt à être sur le banc plus qu'il ne le pense. C'est à lui de décider. Ce serait une bonne signature pour Chelsea", a ajouté le champion du monde 2018. Pour rappel, Jules Koundé a d'ores et déjà refusé de rejoindre Tottenham, car les Spurs ne disputent pas la Ligue des champions.

Chelsea loin d'être seul sur le dossier Koundé

Goal sait que les Blues sont prêts à inclure Kurt Zouma dans le transfert pour Jules Koundé, mais le FC Séville refuse toujours de laisser partir son défenseur central, titulaire indiscutable, pour moins que sa clause libératoire de 80 millions d'euros. Reste à voir si Chelsea sera prêt à débourser des frais aussi élevés, d'autant plus qu'ils continuent d'être liés à un autre énorme coup sur le marché des transferts en attaque.

Les Blues tentent de s'attacher les services de Romelu Lukaku et ont déjà fait une offre de 100 millions d'euros plus Marcos Alonso qui a été refusé par l'Inter Milan. L'équipe de l'ouest de Londres n'est pas non plus le seul club intéressé par Jules Koundé, le Real Madrid et Manchester United envisageant également une approche, bien que ces derniers risquent de ne pas faire d'offensive cet été après la signature de Raphaël Varane.

Jules Koundé a accumulé 89 apparitions toutes compétitions confondues pour le FC Séville au cours des deux dernières années, remportant la Ligue Europa et effectuant ses débuts avec l'équipe de France durant cette période. Le talentueux défenseur central a également marqué six buts et délivré deux passes décisives sous les couleurs du FC Séville, et les a aidés à terminer quatrième du classement en Liga la saison dernière.