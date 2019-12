Chelsea, Lampard tempère les ardeurs après la levée de l'interdiction de recrutement

L'entraîneur des Blues pourra compter sur des renforts en janvier, mais il a précisé qu'il ne compte pas recruter uniquement pour le plaisir.

est libre de recruter en janvier. Interdit de recrutement par la FIFA l'été dernier, le club londonien avait dû faire avec ses ressources internes pour construire son équipe. Une formule qui a permis l'éclosion de Mason Mount et Tammy Abraham. Mais avec la levée de l'interdiction de recrutement et les mauvais résultats qui font leur apparition chez les Blues, certains considèrent que Chelsea doit frapper un grand coup lors du mercato hivernal pour être encore plus compétitif.

En conférence de presse, Frank Lampard a appelé au calme concernant les ardeurs des supporters après la levée de l'interdiction de recrutement : "Il faut faire attention à ne pas être trop réactionnaire. L'interdiction de recrutement a été levée, on a perdu à , il pourrait être facile de parvenir à cette conclusion. D'autant plus que depuis le début de la saison que nous avons ces jeunes garçons, nous n'avons besoin de personne. En tant que club comme Chelsea, il doit y avoir un équilibre".

"Rudiger a faim"

"Nous avons une équipe solide, mais nous devons regarder en nous disant pouvons-nous nous renforcer ? Il y aura des temps pour parler de l'avenir, que ce soit en janvier ou l'été prochain, il y aura des moments et des occasions de se renforcer. Vous apprenez au fur et à mesure avec les joueurs, tous les jours à l'entraînement et aux matchs, mais cela n'a certainement pas changé mon état d'esprit en ce moment", a ajouté le technicien des Blues.

Frank Lampard a annoncé le retour d'Antonio Rudiger : "Potentiellement ce sera difficile pour lui mais pour aider contre cela, notre volonté était de lui donner beaucoup de travail. Nous avons réussi à créer des choses dans les coulisses ici à l'entraînement qui ressemblent à un match. Il a également fait de la course à pied pour être juste et il a traversé tout cela. Vous ne pouvez parler que lorsque vous le regardez et il a l'air en forme et prêt à jouer. Je sais qu'il a faim".

"C'est un bon défenseur. Je pense que peut-être les gens ont ignoré le fait que nous l'avions ... tout le monde parlait des jeunes au début de la saison, de toutes ces choses et des interdictions de transfert. L'idée que nous avons commencé avec cinq grands joueurs tous blessés pendant un certain temps et que nous continuons maintenant, Rudi est de retour et Ruben Loftus-Cheek est également un grand joueur pour nous. Ces individus vous manquent, alors voyons ce qu'ils peuvent nous apporter maintenant", a conclu l'Anglais.