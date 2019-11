Chelsea - L'appel du pied de Willian à ses dirigeants

Au club depuis 2013, Willian (31 ans) se sent bien chez les Blues et ne serait pas contre y prolonger l'aventure, lui qui arrive en fin de contrat.

Au club depuis 2013, Willian fait partie des joueurs les plus expérimentés au sein de la jeune équipe de . Preuve en est, le Brésilien évolue aujourd'hui sous les ordres de Frank Lampard, un homme qui avait été son coéquipier par le passé. Si l'ancien du Shakthar Donetsk a tout connu ou presque chez les Blues, celui-ci s'y plaît toujours autant et n'entend pas aller voir ailleurs, lui qui se voit bien prolonger l'aventure, comme il l'a affirmé dans des propos relayés par BeIn Sport.

"Je n’ai pas encore discuté avec d’autres club. Et je ne veux pas leur parler à d’autres clubs car j'ai un contrat qui court jusqu'à la fin de la saison. Je suis un joueur de Chelsea et je pense que le club sait ce que je veux faire. Mais, mon avenir n’est pas entre mes mains", a affirmé Willian, souhaitant prolonger son contrat.

"Chelsea veut toujours gagner quelque chose"

Après avoir vécu des périodes plus ou moins fructueuses à Londres, l'ailier virevoltant, formidable tireur de coup-franc, n'en retient que le positif. Cadre de l'effectif des Blues, le Brésilien nourrit de grandes ambitions pour cette saison, satisfait de l'état d'esprit qui règne au sein du groupe.

"Moi-même je me sens jeune. Chaque jour, ils apprennent de moi et moi j'apprends d’eux. C'est réciproque. Je me sens très jeune. Je me sens heureux de jouer avec eux (…) En fait, j’ai le sentiment que Chelsea veut toujours gagner quelque chose. Nous l’avions déjà fait et nous voulons le faire à nouveau avec ces jeunes joueurs (…) Nous devons continuer à travailler dur pour reste sur cette lancée", a lancé Willian. Un discours exemplaire, qui pourrait convaincre les dirigeants de le prolonger.