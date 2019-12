Chelsea - Frank Lampard réagit à la décision du TAS

Présent en conférence de presse ce vendredi, l'entraîneur des Blues s'est confié sur l'annulation de l'interdiction de recrutement, satisfait.

Le verdict du Tribunal Arbitral du Sport était attendu ce vendredi, celui-ci est favorable à . Interdits de recrutement jusqu'à l'été 2020 pour avoir enfreint les règles concernant les transferts de joueurs mineurs, les Blues ont obtenu gain de cause en appel et pourront donc se montrer actifs cet hiver sur le marché des transferts. Présent en conférence de presse ce vendredi, Frank Lampard s'est réjouit de cette décision, tout en entretenant le flou sur les intentions du club.



"De toute évidence, le club travaillait dans ce sens et le résultat est positif pour nous. Cela nous permettra de regarder le marché à l'avenir (...) Je n’ai jamais eu à me mêler des raisons ni de l’aspect juridique. Donc, de mon point de vue pour le club, c'est évidemment une bonne chose (...) Le club a travaillé loin en plaidant notre cause, j'ai travaillé en essayant de faire quelque chose sur le terrain. Et maintenant, c'est une discussion que nous pouvons commencer à aborder", a d'abord déclaré l'entraîneur de Chelsea, certes heureux de pouvoir procéder à des ajustements, mais déjà très satisfait des joueurs à sa disposition.

"Nous allons évidemment examiner cela"

"Nous verrons où nous en sommes. Je suis content de l'équipe ici, nous allons bien. Mon travail consiste toujours à me concentrer sur le prochain match et sur ce qui se passe devant nous. Pour ce qui est de la situation dans son ensemble et de ce que nous ferons à l’avenir, il n'y a pas de réponse absolue à ce stade".





"Nous devons donc accorder du crédit au groupe qui travaille actuellement. Je veux toujours plus, je pense toujours que nous pourrions avoir plus de points et être plus haut au classement, c'est mon sentiment. Bien entendu, si nous estimons pouvoir renforcer certains postes, nous allons évidemment examiner cela, comme le font tous les grands clubs. C'est pourquoi les gens attendaient moins de nous cette saison parce que beaucoup de clubs autour de nous et en dessous de nous dépensaient 100 millions et que nous n'avions pas cette chance, nous avons perdu Hazard et deux numéros neuf. Maintenant, la situation a légèrement changé et il est important d'aller de l'avant", a ensuite analysé Frank Lampard, qui devrait désormais avoir droit à son lot de questions orientées mercato à chaque point presse.