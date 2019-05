Chelsea - Hazard tout proche de signer au Real Madrid

L'attaquant belge de Chelsea devrait s'engager avec le Real Madrid après la finale d'Europa League pour une somme avoisinant les 100 millions d'euros.

Eden Hazard devrait s'engager avec le lors du mercato estival selon L'Equipe, un transfert estimé à environ 100 millions d'euros. Un deal qui ne sera officialisé qu'après la finale d'Europa League que les Blues disputeront le 29 mai prochain contre . L'occasion peut-être pour l'international belge de disputer un dernier match avec , et de remporter un nouveau titre.

L'ancien Lillois n'a jamais caché vouloir un jour rejoindre les Merengue, et les rumeurs se sont faites toujours plus fortes ces derniers mois. Au sortir du match nul à Leicester ce dimanche (0-0) pour le compte de la 38e et dernière journée de , le principal intéressé avait annoncé avoir fait son choix. "J’aurais voulu que ça se règle avant, mais ce n’est pas le cas. J’attends toujours, comme vous, comme les fans. Ma décision a été prise depuis quelques semaines déjà", a-t-il déclaré.

"Est-ce que la qualification pour la prochaine Ligue des Champions change quelque chose ? Non. (…) Je ne pense pas à ça, à ma situation ou à celle du club quand je suis sur le terrain. J’essaye juste d’être le meilleur".

Son entraîneur, Maurizio Sarri, s'était lui aussi montré fataliste, évoquant son meilleur joueur offensif au passé à l'issue de la rencontre : "Hazard a été un grand joueur pour ce club. Maintenant, il faut accepter sa décision".

S'il venait à se conclure, ce départ pourrait s'avérer problématique pour Chelsea, qui demeure interdit de recrutement pour les deux prochaines périodes de mercato - en attendant la décision du TAS - et qui aura donc du mal à lui trouver un remplaçant. Les Blues penseraient toutefois à Philippe Coutinho, en difficulté à Barcelone, pour le remplacer en cas de transfert. Eden Hazard sera en fin de contrat à l'issue de la saison prochaine et le conserver contre son gré pourrait signifier le voir partir libre l'été prochain.

Eden Hazard est arrivé à Chelsea en 2012 pour 35 millions d'euros après avoir explosé à . En sept saisons avec les Blues il compte 351 apparitions pour 108 buts et 91 passes décisives. Il a été sacré champion d' à deux reprises avec José Mourinho puis Antonio Conte (2015 et 2017), remportant également l'Europa League en 2013, la en 2015 et la Cup en 2018.