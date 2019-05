Le Barça prêt à laisser filer Coutinho à Chelsea

L'international brésilien souhaite rester à Nou Camp, mais ses dirigeants barcelonais ont d'autres plans pour lui.

Les Blues de sont en train de chercher un remplaçant à Eden Hazard, dont l'arrivée au se précise de plus en plus. Le dévolu des Londoniens se serait porté sur Philippe Coutinho. Un intérêt que les dirigeants blaugrana on accueilli avec enthousiasme. Goal est en mesure d'affirmer que si Coutinho veut rester dans son club actuel et ce malgré une dernière campagne très décevante, certains membres du conseil d'administration de Blaugrana militeraient en faveur de son départ cet été.

L'international brésilien, qui est actuellement à l'arrêt à cause d'une blessure, n'est jamais parvenu à prendre ses marques depuis son arrivée de en janvier 2018 contre un chèque de 120M€. Il a certes apporté sa contribution aux deux tires de champion d' , mais sans vraiment livrer un impact important, susceptible de séduire ses respobsables ou encore les fans de l'équipe.

Les supporters barcelonais ne lui ont d'ailleurs rien épargné. La relation était compliquée dès le départ et elle s'est encore déteriorée après la célébration dont il s'est rendu auteur à l'occasion du succès contre en Ligue des Champions. Les fidèles du Nou Camp ont peu goûté au fait qu'il ait mis les doigts dans les oreilles, faisant mine de ne pas entendre les critiques à son encontre. Des huées sont descendues des tribunes, et elles ne se sont pas estompées lors des matches suivants.

Une performance décevante face à son ancien club à Anfield, lors de la rencontre qui a vu le Barça se faire sortir piteusement de la scène continentale, a généré de nouvelles interrogations au sujet de l'avenir du joueur de 26 ans. Et ces questions n'émanent pas seulement de l'extérieur, puisque les voix divergentes au sein du club augmenteraient également.

Coutinho n'est plus vraiment désiré en Catalogne, et il n'aurait pas de difficultés à trouver un échappatoire s'il le souhaite. Chelsea, qui s'apprête à se séparer d'Eden Hazard si jamais le Real Madrid se présente avec une grosse offre, l'aurait identifié comme le renfort idéal pour prendre la place du Belge.

Les deux clubs sont encore très éloignés l'un de l'autre dans leurs positions respectives, mais les discussions se poursuivent et les Blues devraient récupérer au moins 100 M € grâce à la vente de l'ancien Lillois.

Il faut souligner cependant que Chelsea est suspendu à la décision du TAS, qui doit trancher si oui ou non l'interdiction de recrutement imposée par la FIFA doit être levée. Le verdict pourrait survenir avant le début du mercato estival.

Sarri n’a pas encore parlé à son board de Chelsea concernant les priorités de renforcement pour l’été, étant donné que les Blues ont encore la finale de la à disputer le 29 mai. Mais il n'est pas improbable que Sarri et le club cherchent à anticiper les évènements pour devancer la concurrence et le Barca est convaincu que Coutinho figurera dans le viseur des Anglais vu l'expérience qu'a le joueur de la et sa capacité à occuper un rôle similaire à celui tenu par Hazard.

Si une offre devait être formulée au meneur de jeu brésilien, il y a fort à parier que personne au sein de la direction barcelonaise ne s'opposera au départ de celui qui est pourtant le troisième footballeur le plus cher de tous les temps. Le départ éventuel de Coutinho pourrait être l'une des nombreuses ventes importantes à Barcelone cet été, Ivan Rakitic étant sur le point d'accepter un transfert de 50 M € à l'Inter tandis que Samuel Umtiti est poussé vers la sortie en raison de ses blessures à répétition.