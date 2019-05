Chelsea - Eden Hazard : "J’ai pris ma décision"

Eden Hazard a sans doute joué son dernier match de Premier League sous le maillot de Chelsea, ce dimanche.

Le feuilleton touche à sa fin. Sauf catastrophe, Eden Hazard (28 ans) ne sera plus un joueur de la saison prochaine. Cible prioritaire de Zinédine Zidane pour bâtir un nouveau , le Belge attendra la finale de l’Europa League face à , le 29 juin, avant de s’envoler pour la capitale espagnole. Ce dimanche, il a sans doute joué son dernier match de sous le maillot des Blues, contre Leicester (0-0). Au coup de sifflet final, son entraîneur, Maurizio Sarri, parlait déjà de lui au passé.

Maurizio Sarri : "Hazard a été un grand joueur pour ce club"

"Hazard a été un grand joueur pour ce club. Maintenant, il faut accepter sa décision" , a concédé le technicien italien au micro de la BBC . Des propos confirmés par le joueur quelques minutes plus tard, en zone mixte. "Oui, j’ai pris ma décision concernant mon avenir, mais ça ne dépend pas que de moi" , a réagi le feu follet dans des propos rapportés par The Evening Standard . Traduction : je souhaite rejoindre le Real Madrid, mais les deux clubs ne sont pas encore d’accord.

La raison ? D’après nos confrères, les Merengue n’apprécient pas le fait que les Blues campent sur leurs positions au niveau du prix, eux qui réclament plus de 115 M€ pour libérer le demi-finaliste du dernier Mondial. Et cette situation commence un peu à agacer Hazard, qui aurait préféré être fixé plus tôt dans la saison.

Hazard aurait voulu être fixé plus tôt

"J’aurais voulu que ça se règle avant, mais ce n’est pas le cas, a regretté Hazard. J’attends toujours, comme vous, comme les fans. Ma décision a été prise depuis quelques semaines déjà. Est-ce que la qualification pour la prochaine Ligue des Champions change quelque chose ? Non. (…) Je ne pense pas à ça, à ma situation ou à celle du club quand je suis sur le terrain. J’essaye juste d’être le meilleur."

De quoi rassurer les supporters de Chelsea, qui savent désormais que même si son transfert n’aboutit pas avant la finale d’Europa League contre Arsenal, Hazard donnera tout pour "ramener la coupe à la maison" . Ensuite, le temps sera venu pour lui de réaliser son rêve, c’est-à-dire rejoindre le club qui a régné en maître sur le continent pendant les trois dernières saisons, et qui aspire à le faire à nouveau avec lui…