CAN 2023 : Chancel Mbemba réagit à l’élimination de la RD Congo

Face au Pays hôte, la Côte d’Ivoire, ce mercredi, la RD Congo n’a pas pu se qualifier pour la finale de la CAN 2023.

La seconde demi-finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2023 a opposé la Côte d’Ivoire à la République Démocratique du Congo, ce mercredi soir au Stade Alassane Ouattara. Au coup de sifflet final, ce sont les Eléphants qui ont pris le dessus sur les Léopards sous les regards de la légende du cuir rond ivoirien, Didier Drogba.

La RD Congo éliminée

Vainqueur de la Guinée (3-1) lors des quarts de finale, la RD Congo est tombée sur un adversaire un peu plus fort lors des derniers carrés de cette 34e édition de la CAN. Alors qu’ils croyaient remporter ce match qui est leur cinquième demi-finale de l’histoire d’une CAN, les Léopards n’ont pas pu réaliser leur rêve. Doubles champions d'Afrique (1968 et 1974), les hommes de Sébastien Desabre ont fait leurs adieux au titre après la défaite (1-0) face à la Côte d’Ivoire.

Après une première mi-temps terne et sans but des deux côtés, ce sont les Eléphants de la Côte d’Ivoire, une équipe surprise de cette CAN, qui ont réussi à trouver le chemin des filets. Ceci grâce à l’attaquant du Borussia Dortmund, Sébastien Haller (65e). Un but conservé jusqu’à la fin du temps imparti à la rencontre. Ainsi, la Côte d’Ivoire se qualifie pour la finale aux dépens de la RD Congo qui ira chercher la troisième place, samedi, face à l’Afrique du Sud, qui a échoué à la séance des tirs au but contre le Nigeria (1-1, t.a.b 4-2).

L'article continue ci-dessous

Getty Images

Le message fort de Chancel Mbemba

Capitaine des Léopards, Chancel Mbemba a donné de la voix après l’élimination de la République Démocratique du Congo. Au micro de Canal+ après cette défaite, le défenseur de l’Olympique de Marseille a logiquement admis la défaite, soulignant que c’est la meilleure équipe qui a obtenu sa qualification.

azzuu/getty

« Non ce soir il n’y a aucune déception. C’est le football et c’est comme ça. Il y a des jours où tu perds et des jours où tu gagnes. C’est comme ça. On savait que ce match serait difficile mais on sort la tête haute. On a poussé. Le plus important c’est qu’on sera fier quand on aura une médaille. C’est là qu’on se dira que le travail est fait. Mais le peuple congolais est content car personne n’a triché. La meilleure équipe a gagné. Bravo à la Côte d’Ivoire. Et bonne chance à eux pour la suite », a-t-il déclaré.