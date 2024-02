Côte d’Ivoire - RD Congo : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Ce mercredi, la Côte d’Ivoire affronte la RD Congo en demi-finale de la CAN 2023. Toutes les dernières infos ici.

La 34e édition de la Coupe d’Afrique des Nations tend petitement vers sa fin. Après la première demi-finale qui mettra aux prises le Nigeria et l’Afrique du Sud, la seconde demi-finale opposera la Côte d’Ivoire, pays hôte, à la République Démocratique du Congo. Cette rencontre aura lieu dans le Stade Alassane Ouattara.

Côte d’Ivoire – RD Congo, qui pour tutoyer un 3e sacre ?

Pays hôte de cette 34e édition de la Coupe d’Afrique des Nations, la Côte d’Ivoire a surpris plus d’un jusque-là. Qualifiés miraculeusement grâce à la victoire du Maroc lors de la dernière journée de la phase de groupes, les Eléphants ne s’arrêtent plus depuis. Après s’être séparée de son sélectionneur Gasset après la phase de groupes, la Côte d’Ivoire a fait confiance à l’adjoint Émerse Faé, qui crée la surprise.

Vainqueurs du Sénégal (champion en titre) aux tirs au but (1-1, t.a.b 4-5) en huitièmes de finales, Franck Kessié et ses coéquipiers ont eu raison du Mali (1-2) lors des quarts de finale. Ce mercredi, les Eléphants disputent la dixième demi-finale de leur histoire à une CAN. Double vainqueur de la CAN, la Côte d’Ivoire veut se défaire des Léopards pour espérer disputer leur cinquième finale.

Pour sa part, la RD Congo est en pleine confiance après avoir eu raison de la Guinée (3-1) lors des quarts de finale. Chancel Mbemba et ses coéquipiers vont disputer ce mercredi, leur cinquième demi-finale de l’histoire à une CAN. Doubles champions d'Afriquelé (1968 et 1974), les Léopards encadrés par Sébastien Desabre rêvent d’un troisième sacre en Côte d’Ivoire. Une victoire mercredi leur permettrait de rêver encore plus.

Horaire et lieu du match

Côte d’Ivoire – RD Congo

½ finale de Coupe d’Afrique des Nations

Lieu : Stade Alassane Ouattara

A 21h française

Les compos probables du match Côte d’Ivoire - RD Congo

Côte d’Ivoire : Fofana - Konan, Ndicka, Bolly, Aurier - Kessie, Seri, Fofana - Adingra, Pépé, Haller

RD Congo : Mpasi - Kalulu, Mbemba, Batubinsika, Masuaku - Bongonda, Moutoussamy, Pickel - Elia, Bakambu, Wissa

Sur quelle chaîne suivre le match Côte d’Ivoire - RD Congo

La rencontre entre la Côte d’Ivoire et la RDC sera à suivre ce mercredi 7 février 2024 à partir de 21 heures sur BeIN Sport 2. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, BeIN Connect.