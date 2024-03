Cameroun, le rêve de fou de Samuel Eto’o pour Mbappé

Président de la FECAFOOT, Samuel Eto’o n’est pas contre l’idée de voir Mbappé vêtir le maillot des Lions Indomptables.

En fin de contrat au Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé quittera le club francilien à l’issue de la saison en cours. Le joueur a d’ailleurs informé les dirigeants parisiens de sa décision de ne pas continuer chez les champions de France en titre. Une décision mal digérée par le coach Luis Enrique, qui a complétement changé ses attitudes envers le Bondynois ces derniers jours.

Eto’o rêve de Mbappé dans la sélection camerounaise

Comme son frère aîné, Ethan Mbappé arrive en fin de contrat l’été prochain au Paris Saint-Germain. Mais Paris ne compte pas se séparer de lui, même si Kylian Mbappé voudrait que son jeune frère le suive au Real Madrid. Au Cameroun, c’est une toute autre ambition.

Getty

Si Kylian Mbappé a choisi de représenter l’Equipe de France, dont il en est le capitaine aujourd’hui, son jeune frère, lui, n’a pas encore tranché pour son avenir. Possédant la double nationalité franco-camerounaise comme Kylian, Ethan pourrait faire un choix contraire à celui de son aîné. Ce que souhaite Samuel Eto’o, président de la Fédération camerounaise de football (Fecafoot). Dans une interview accordée à France 24 sur YouTube, l’ancien joueur du Barça ouvre la porte à Ethan chez les Lions Indomptables.

« Ethan Mbappé ? On dit qu’il est très bon. Le voir jouer pour le Cameroun ? On sollicite beaucoup de joueurs mais pour protéger tous ces joueurs, je ne vais pas les citer. Mais beaucoup plus que d’essayer d’avoir les binationaux, nous continuons à travailler pour rendre notre championnat attractif afin d’avoir des locaux qui mériteraient de jouer pour notre équipe nationale », a déclaré Samuel Eto’o.

Getty

Le jeune milieu central de 17 ans du Paris Saint-Germain fera un choix contraire à celui de son aîné en acceptant de représenter le Cameroun plutôt que la France ? C’est encore trop tôt de répondre à la question tout comme Samuel Eto’o aussi, qui ne veut pas s’enflammer. Mais l’on peut affirmer sans risque de se tromper que des contacts auraient sûrement déjà eu lieu entre le clan du joueur et la sélection camerounaise.