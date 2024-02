PSG, retournement de situation dans le dossier Mbappé

Une nouvelle information est tombée mardi dans le dossier Mbappé.

A moins d’une énorme surprise, Kylian Mbappé sera bien un joueur du Real Madrid la saison prochaine. Le meilleur buteur de l’histoire du PSG a déjà informé ses dirigeants et ses coéquipiers qu’il quittera le club en fin de saison. Mais l’incertitude tourne désormais autour de la situation de son frère, Ethan, pressenti pour suivre l’ancien monégasque en Espagne.

Une demande étonnante de la famille Mbappé au Real Madrid

C’est la grande nouvelle de la journée dans le monde du football. Alors que Kylian Mbappé devrait, selon toute vraisemblance, filer au Real Madrid l’été prochain, la presse espagnole évoque un probable départ de son jeune frère, Ethan, pour la même destination.

« Le précontrat a été signé il y a deux semaines mais la famille a fait ces derniers jours une proposition au Real. Mbappé ne viendra pas seul. C’est un sujet ajouté au précontrat qui ne remettrait pas en cause celui-ci. C’est un désir, un transfert à zéro. La famille de Mbappé et Mbappé ont demandé il y a quelques jours au Real Madrid de recruter aussi son frère Ethan Mbappé. Le Real y pense et, finalement, a dit oui », assurait notamment le journaliste Eduardo Inda sur El Chiringuito lundi soir.

Ethan Mbappé ne bouge pas du PSG

Cependant, l’information est surprenante d’autant plus qu’Ethan Mbappé, qui devrait signer prochainement son premier contrat professionnel avec le PSG, avait assuré qu’il restait au club. Interrogé par Luis Enrique après que Kylian Mbappé a informé ses coéquipiers de son départ, le jeune joueur de 17 ans avait répondu : « Non, je suis un titi moi, je reste au PSG ! ».

Et il semblerait qu’Ethan Mbappé demeure fidèle au club parisien. Sondé sur les rumeurs envoyant le titi au Real Madrid, le compte X, PSG Inside Actus, a démenti l’information de manière cinglante. « Je vais être poli. C'est des c*** », a répondu le compte.