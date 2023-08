C'est fait ! Le PSG a pris une décision définitive pour Mbappé

La direction du PSG vient de trancher définitivement la question de son attaquant vedette, Kylian Mbappé.

Le championnat de France reprend dans une semaine et le compte à rebours a déjà été lancé. Pour Paris, et à la suite de sa tournée en Asie, cela signifie qu’il faut régler définitivement la question de sa star, Kylian Mbappé. Et cela aurait été fait, si l’on en croit ce que révèle Le Parisien ce samedi.

La mise au ban de Mbappé continue

Les joueurs de l’équipe première du PSG vont renouer avec l’entrainement ce lundi. Une reprise qui se fera sans Mbappé. Dans les hauts-lieux, on a fait le choix d’assumer les décisions qui ont été prises précédemment et s’en tenir aux positions adoptées. A savoir qu’il n’est pas question d’intégrer l’international français au groupe tant qu’il n’aura pas prolongé son contrat ou alors accepté l’idée d’une vente avant la fin du mercato en cours. C'est ce que stipulait d'ailleurs l'ultimatum lancé par le président au début du mois dernier.

Nasser Al-Khelaifi demeure donc inflexible avec sa star. Le sera-t-il sur tout le long de la saison ? Ça c’est une autre question et il est difficile d’y répondre à l’instant t. Mais, le constat est que pour l’instant le dirigeant qatari ne cède rien à sa star.

Une mauvaise nouvelle pour Luis Enrique

Mbappé reste donc à l’écart, et cette nouvelle risque de ne pas trop plaire au staff technique. Il se dit que Luis Enrique, le nouveau coach de l’équipe, commence à être passablement agacé par cette situation, d’autant plus qu’aucun renfort n’arrive en attaque. Le dossier Ousmane Dembélé, qui paraissait ficelé, connait de sérieuses complications. Des rumeurs d’une démission à venir de sa part ont aussi circulé ces derniers jours. Elles étaient sans fondement, mais le scénario en question ne semble pas être complètement.

Tout en se montrant intransigeant avec sa star, l’état-major du club reste relativement pessimiste quant à un dénouement favorable pour cette histoire. En interne, on commence petit à petit à se faire à l’idée que le Bondynois quitte le club en 2024 et sans aucune contrepartie en retour. Ce que NAK a d'ailleurs qualifié de trahison de la part de celui qu'il a tant chouchouté.

Bien sûr, une bonne surprise n’est pas à exclure pour le club champion de France. Ces dernières heures, des échos émanant d’Espagne ont laissé croire que le Real est prêt à passer à l’offensive, en s’alignant sur le prix exigé par Paris. Les Merengue seraient même prêts à conclure l’affaire avant le 15 aout, date de la reprise de la Liga. Un dénouement qui parait tout de même trop beau pour être vrai.