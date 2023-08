Le PSG n’est pas prêt à pardonner à Kylian Mbappe

Le bras de fer entre le PSG et Kylian Mbappé est parti pour durer longtemps. Le club francilien ne veut pas faire cadeau au natif de Bondy.

Depuis que Kylian Mbappe a adressé une lettre aux dirigeants du PSG pour manifester son envie de ne pas activer l’option de prolongation dans son contrat, qui prend fin en 2024, c’est en quelque sorte la guerre à l’interne entre le joueur et sa direction. Ecarté du groupe de la tournée estivale en Asie, Kylian Mbappe est sous la menace d’une autre sanction avec le club de la capitale.

Mbappé mis à l’écart une nouvelle fois ?

Le Paris Saint-Germain passe par tous les moyens possibles pour amener Kylian Mbappe soit à signer un nouveau soit à écouter les offres. Ce dernier ayant rejeté une belle offre des Saoudiens d’Al-Hilal récemment. Mais le joueur veut honorer son contrat jusqu’à la fin et quitter le club librement et s’engager librement dans un club de son choix, le Real Madrid étant la direction la plus probable.

Le calvaire devrait durer encore longtemps pour l’ancien de l’AS Monaco. Selon les informations de RMC Sport, Kylian Mbappé devrait s’entraîner avec le groupe des joueurs mis à l’écart ce lundi, pour la grande reprise du PSG après son stage en Asie. A en croire la même source, aucune décision n'est encore prise pour la première journée de championnat le 12 août prochain contre le FC Lorient, mais il n'est pas impossible qu’il soit sur le banc ou en tribune pour assister au match.

Mais l’entraîneur Luis Enrique, lui, a envie de faire jouer le capitaine de l’Equipe de France, dont l’absence lors de la tournée asiatique avec des défaites accumulées sauf le retour salvateur de Neymar, qui a fait oublier un tant soit peu, le Bondynois. Mais la position du président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi, reste la même : soit Mbappe prolonge soit il est vendu cet été. Le feuilleton est loin de connaître son épilogue.