Mercato PSG : Le prix de Kylian Mbappé est connu

Après son annonce choc lundi soir, Kylian Mbappé pourrait partir dès cet été du PSG, mais à quel prix ?

Alors qu'il semblait parti pour rester discret sur ce mercato estival, Kylian Mbappé a créé un énorme tremblement de Terre lundi soir en annonçant au Paris Saint-Germain qu'il n'activerait pas l'année supplémentaire en option dans son contrat. De ce fait, son bail actuel expire en juin 2024 et place donc le club de la capitale dans une situation délicate. Il est désormais contraint de le vendre cet été afin d'éviter de le voir partir gratuitement l'été prochain, s'il ne prolonge pas d'ici là, de quoi provoquer la colère de ses dirigeants.

Plus de 200 millions pour Mbappé

S'ils avaient décidé de bâtir le futur du PSG autour du champion du monde 2018, Nasser Al-Khelaifi et ses équipes pourraient donc être contraints de revoir leurs plans et ainsi de laisser filer leur attaquant cet été. Et d'après le New York Times, le prix minimum du natif de Bondy aurait déjà été fixé à bien plus de 200 millions d'euros, une somme que seuls peu de clubs peuvent se permettre de dépenser à l'heure actuelle.

Le Real Madrid pourrait évidemment revoir ses plans en attaque et retenter encore une fois sa chance. Mais à en croire les informations d'El Larguero ce mardi, le club francilien est bien prêt à vendre sa star, mais surtout pas au club espagnol.