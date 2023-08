Sensation ! Mbappé au Real Madrid, ça serait imminent

Le feuilleton Kylian Mbappé devrait prendre fin dans les prochaines heures. Le capitaine de l’équipe de France serait proche de signer au Réal Madrid.

Dans une lettre adressée au club parisien en juin dernier, Kylian Mbappé a fait savoir qu’il ne prolongerait pas son bail qui s’achève en 2024 avec le club parisien. Une situation qui a provoqué le courroux des dirigeants du club francilien qui l’ont mis sur le marché des transferts. L’international français devrait finalement rejoindre le Réal Madrid.

Ce jeudi, le PSG a bouclé sa tournée estivale en Asie sans son meilleur atout offensif, Kylian Mbappé. En effet, face à la décision de ce dernier de ne pas activer son année d’option et de partir libre en 2024, la direction parisienne a pris une décision drastique qui est celle de l’écarter du groupe pour cette pré-saison. Ainsi le natif de Bondy n’a pas été en Asie pour la tournée de pré-saison. A quelques jours du début de la nouvelle saison de Ligue 1, le média L'Equipe nous apprend que Luis Enrique et ses dirigeants seraient même prêts à laisser dans les tribunes le champion du monde français si jamais ce dernier ne paraphait pas un nouveau contrat avec le club francilien. Dans ce contexte tendu, une solution de sortie de crise entre le Bondynois et les dirigeants parisiens pourrait venir de Madrid et de Florentino Pérez.

Désireux de recruter depuis plusieurs années, Kylian Mbappé, le Real devrait concrétiser cette opération dans les prochaines heures. Si l’été dernier, les dirigeants parisiens ont refusé la proposition des Merengue pour leur prodige Mbappé, ces derniers sont désormais contraints à négocier puisqu’ils se trouvent dans une situation d’impuissance face au désir de l’ancien joueur de l’as Monaco de ne pas prolonger son aventure avec le club au-delà de 2024.

Ce vendredi, le célèbre journaliste espagnol Rodrigo Faèz révèle que les dirigeants parisiens auraient trouvé un accord avec le Real Madrid pour Mbappé. Selon ce Rodrigo Faèz, l’attaquant de 24 ans devrait signer un contrat de longue durée avec le club espagnol dans les prochaines heures. Il assure même que Mbappé pourrait être du groupe de Carlo Ancelotti qui va affronter le 12 août prochain l’Athletico Bilbao à l’occasion de la 1ère journée de la Liga.

