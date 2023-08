PSG : Une mauvaise nouvelle tombe dans le dossier Dembélé

Alors que Ousmane Dembélé est arrivé à Paris depuis jeudi pour passer sa visite médicale le lendemain, les choses ne sont plus passées comme prévues.

Ousmane Dembélé devra encore attendre quelques jours de plus pour savoir s’il sera un joueur du Paris Saint-Germain ou pas. Puisque le FC Barcelone serait en train de lambiner le processus de la signature de l’ailier tricolore en faveur du club de la capitale.

Barcelone retarde le processus

Alors que tout a été presque bouclé dans ce dossier, notamment entre le PSG et Ousmane Dembélé, depuis jeudi, une mauvaise nouvelle vient entacher le dossier. La visite médicale de l’international français, qui était initialement prévue pour avoir lieu, vendredi, ne s’est plus passée. Ceci pour des raisons administratives.

Selon les informations de L’Equipe, le FC Barcelone traine un peu à envoyer certains documents, ce qui empêche le club de la capitale de passer à l’étape de la visite médicale pour faire signer Dembélé. La clause libératoire du Français étant fixée à 50 millions d’euros, le PSG a déjà activé cela et n’attend que les documents nécessaires pour faire subir les tests médicaux à l’ancien du Stade Rennais. L’Equipe ajoute que les champions de France en titre souhaiteraient que les choses soient vite bouclées afin que le Français soit à l’entraînement dès lundi.

Ousmane Dembélé devrait signer un contrat de cinq ans avec le PSG, qui souhaite se débarrasser à tout prix de son numéro 7, Kylian Mbappe, qui a fait savoir à la direction qu’il n’activera pas l’option de prolongation dans son contrat, qui expire l’été prochain. Selon le journal français L'Equipe, Dembele gagnerait plus de 20 millions d'euros par an. Il deviendra ainsi l'un des plus gros salaires du PSG.