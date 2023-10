Brest –PSG : Un joueur brestois dézingue Mbappé

Vexé par l’attitude de Kylian Mbappé à la suite de son second but contre Brest, ce joueur brestois se paie le natif de Bondy.

Kylian Mbappé a encore une fois fait parler de lui lors de la victoire (2-3) du Paris Saint-Germain à Brest ce dimanche . Après avoir marqué un superbe but en fin de match, le jeune prodige français a déclenché la polémique en provoquant le public breton. Kylian Mbappé a encore une fois fait parler de lui lors de la victoire (2-3) du Paris Saint-Germain à Brest ce dimanche . Après avoir marqué un superbe but en fin de match, le jeune prodige français a déclenché la polémique en provoquant le public breton. Cette attitude a suscité des réactions notamment celle du milieu brestois Hugo Magnetti qui a exprimé son irritation de la manière la plus franche.

Mbappé rayonnant

Auteur de ses 9éme et 10éme buts ce dimanche en Ligue 1 contre Brest, Kylian Mbappé est plus que jamais le meilleur buteur de Ligue1. Si sa performance contre Brest a été exceptionnelle, Mbappé a alimenté une polémique dans ce match après avoir chambré les supporters brestois à l’issue de sa seconde réalisation.

Une attitude qui a été condamnée par son entraîneur Luis Enrique L’entraîneur parisien a recadré son joueur dans sa réaction d’après match. Mais pas que. La star parisienne a vu ses adversaires du jour le charger après le match.

L'article continue ci-dessous

Magnetti tacle Mbappé

Dans une déclaration en zone mixte après le match, Magnetti a pesté contre le comportement de Mbappé« Je trouve que c’est un manque de classe de la part de Mbappé, qui cherche à taquiner le stade. Ce n’est pas non plus une tragédie, mais ces petites choses peuvent être agaçantes. (…) J’espère qu’ils feront ça contre le Bayern ou le Real, j’espère qu’ils auront le courage de le faire aussi. C’est comme ça. Concernant le match retour au Parc des Princes ? Nous garderons cela à l’esprit, et nous serons motivés pour montrer que nous pouvons faire les mêmes gestes lors du retour. » a-t-il déclaré.

En tant que capitaine de l'équipe de France et l'un des joueurs les plus en vue au monde, ses actions sont scrutées de près par les médias.