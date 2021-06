Bleus - Ben Arfa, Nasri, Ménez… Benzema explique leur problème

Lors d’une interview accordée à BeIN Sports, Karim Benzema s’est prononcé sur les fortunes diverses rencontrées par la génération 87.

Comme Karim Benzema, ils étaient appelés à jouer dans les plus grands clubs du monde. Comme Karim Benzema, ils étaient appelés à remporter plusieurs fois la Ligue des Champions. Comme Karim Benzema, ils étaient appelés à être de la partie lors de cet Euro 2020.

Mais contrairement à Karim Benzema, les Hatem Ben Arfa, Jérémy Ménez ou encore Samir Nasri, tous membres de cette génération dorée née en 1987, n’ont pas réussi à tenir sur la durée. Le Marseillais pourra se consoler avec des titres et de belles histoires à Arsenal et Manchester City, mais pas les deux autres.

Le talent ? Le travail ?

Alors, comment expliquer un tel écart de réussite entre Benzema et les autres ? Le talent ? À priori, non. De l’aveu de KB9 himself , les trois milieux offensifs étaient au-dessus à leurs débuts. "Au début, que ce soit Ben Arfa, Ménez, Nasri… Ils étaient tellement talentueux. Moi, je suis arrivé un peu plus tard, moins exposé au monde du foot" , a-t-il déclaré lors d’une interview accordée à BeIN Sports.

Le travail, alors ? Oui, mais pas que. "Je pense que moi, le talent, je l’ai eu petit mais j’ai travaillé, pour arriver à un moment où aujourd’hui j’ai fait ce que j’ai fait" , a rappelé celui qui a remporté quatre fois la Ligue des Champions avec le Real Madrid, éliminé en demi-finale cette saison par le futur vainqueur de la compétition, Chelsea.

Le mental, sinon ? Pour Benzema, c’est un grand oui

Le mental, sinon ? Pour Benzema, c’est un grand oui. "Eux, ils ont eu des moments difficiles dans leur carrière. Ce qui leur a manqué, c’est un tout petit peu de mental. Si on prend leur carrière, ils ont gagné des championnats, ils ont joué des grands matchs aussi, mais au final, c’est dur de rester pendant 10-12-14 ans au très haut niveau. Mais ils étaient de très très très bons joueurs."