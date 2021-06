EDF - Kimpembe : "C’était un rêve de jouer avec Benzema"

Le défenseur de l'Équipe de France se félicite du retour de Karim Benzema en sélection, lui qui rêvait d'évoluer aux côtés d'un tel joueur.

Le retour de Karim Benzema en équipe de France, plus de cinq après sa dernière apparition, fait décidément des heureux. Alors que l'Euro 2020 se profile d'ici quelques jours, les Français se félicitent de pouvoir compter sur l'attaquant du Real Madrid, au sommet de son art cette saison. Et en interne, les Bleus ne boudent pas leur plaisir.



Deschamps : "Benzema a eu des mots très forts"

En effet, entre Didier Deschamps et les autres internationaux français, tous ont forcément un petit mot pour Karim Benzema. Son retour semble donc faire l'unanimité, et on a hâte de voir son entente avec Kylian Mbappé et Antoine Griezmann sur les terrains. Même chose pour le défenseur tricolore Presnel Kimpembe, très heureux.

"C’est l’attaquant qui m’a posé le plus de problèmes"

"Pour moi, c’était un rêve de jouer avec Karim, parce que c’est un attaquant que j’admire beaucoup" , a ainsi confié le joueur du Paris Saint-Germain, dans un entretien accordé au Parisien. Et il ne s'en cache pas : le buteur madrilène est tout simplement l'attaquant contre lequel il a eu le plus de mal à défendre depuis ses débuts.

"C’est l’attaquant qui m’a posé le plus de problèmes quand j’ai joué contre lui. Donc, d’avoir la chance de le côtoyer aujourd’hui, pour moi, c'était comme un rêve ", a ainsi ajouté Presnel Kimpembe. Les deux hommes devraient être titulaires lors de cet Euro. Au milieu d'une équipe qui aura fière allure, notamment offensivement.

Dans une interview accordée à l'AFP, Presnel Kimpembe s'est montré enthousiaste : "Le trio d'attaquants de l'équipe de France fait-il peur ? Pas que le trio ! L'équipe de France en elle-même, elle fait très peur. Mais ça, c'est ce qu'il y a sur le papier. Ce sera à nous de montrer notre talent et de montrer aussi ce qu'on vaut sur le terrain".