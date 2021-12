Benfica : cambriolé, Nicolas Otamendi "se porte bien"

Le défenseur de Benfica, Nicolas Otamendi, a été victime d'un vol à son domicile aux premières heures de la matinée lundi, a confirmé le club portugais. La police judiciaire portugaise enquête sur ce crime, qui s'est produit alors que l'ancien joueur de Manchester City rentrait chez lui après la victoire 4-1 de Benfica à Famalicao en Primeira Liga.



Benfica a précisé que le joueur, sa femme et son fils sont en bonne santé malgré cet incident traumatisant. "Benfica confirme que son joueur Nico Otamendi a été victime d'un vol à son domicile dans les premières heures de la journée. L'athlète et sa famille se portent bien, malgré l'énorme malaise causé par la situation qu'ils vivent", précise le club portugais, solidaire de son défenseur.

Un cambriolage particulièrement traumatisant

"Le club demande que la vie privée du joueur et de sa famille soit respectée par tous les médias, en attendant le déroulement des enquêtes initiées par les autorités", ajoute le club de la capitale portugaise. Selon un rapport du Correio da Manha, l'international argentin a été attaqué par quatre assaillants alors qu'il rentrait chez lui à Aroeira après le match de son équipe contre Famalicao.

Il aurait ensuite été forcé d'ouvrir la porte, ligoté, et on lui aurait passé une ceinture autour du cou. Les coupables seraient ensuite entrés dans les pièces où se trouvaient sa femme et son fils et auraient emporté des bijoux et des montres de la propriété. Un épisode particulièrement traumatisant.