Jocelyn Gourvennec : "Lille-Chelsea, une affiche magnifique"

Le LOSC n'avait pas d'échappatoire. Par deux fois, l'UEFA a procédé au tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Par deux fois, Lille a hérité de Chelsea, tenant du titre. N'ayant pas profité du vice de procédure, le champion de France devra donc se frotter aux Blues de Thomas Tuchel. Une double-confrontation de prestige, accueillie chaleureusement par Jocelyn Gourvennec.

En effet, l'entraîneur lillois, déjà heureux d'avoir emmené le LOSC jusqu'aux phases finales de la plus prestigieuse des compétitions européennes, s'est félicité de ce tirage au sort compliqué. "C'est une affiche magnifique, on est très très heureux, on a réussi notre défi en phase de groupes. On savait que ça serait un gros match en huitièmes, ça en sera un", a-t-il confié, interrogé par le média Canal+.

"Une magnifique affiche offerte à l'ensemble du club"

"On est très heureux d'avoir ce match là à préparer dans quelques semaines, quelques mois. De la frustration d'avoir fini premiers pour tirer Chelsea ? Le tirage, on ne le sait qu'après si c'est le bon ou pas. Chelsea, c'est une très grosse équipe, c'est le tenant du titre. On va faire comme on a fait depuis le début en phase de groupes, jouer à 300% pour déjouer les pronostics", a ensuite promis Jocelyn Gourvennec, qui veut croire ses Dogues capables de réaliser un exploit retentissant en C1.

Pour se décharger de toute pression et apprécier l'évènement à sa juste valeur, l'entraîneur français accueille cet affrontement face aux Blues comme un cadeau. "Préparer un 8e de Champions League, c'est magnifique. Il ne faut penser qu'à ça, et pas à la difficulté du match parce que l'adversaire est très fort. C'est un très très beau défi et une magnifique affiche offerte à l'ensemble du club, à nos supporters. (…) Le sport est fait d'exploits, il y a toujours des outsiders qui sortent du bois et on voudrait être de ceux-là", a ensuite glissé l'ancien coach des Girondins de Bordeaux, optimiste.

Si Lille se satisfait visiblement du tirage au sort, force est de constater que la donne est sensiblement différente du côté du Paris Saint-Germain. Ayant initialement hérité de Manchester United, le PSG ira finalement défier le Real Madrid de Carlo Ancelotti. Un tirage très compliqué pour les Franciliens...