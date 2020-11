Belgique - Roberto Martinez félicite Michy Batshuayi, double buteur

Le sélectionneur de la Belgique a loué les qualités de son attaquant Michy Batshuayi, auteur d'un doublé victorieux face à la Suisse (2-1), mercredi.

Mercredi soir, la , première nation mondiale au classement FIFA, s'est imposée face à la (2-1), en amical. Une rencontre marquée par un doublé Michy Batshuayi, toujours aussi à l'aise lorsque Roberto Martinez fait appel à lui. Le sélectionneur des Diables Rouges a justement félicité son attaquant face aux médias.

"On garde une option pour l'associer en pointe avec Romelu Lukaku"

"Michy Batshuayi nous apporte toujours un plus, c'est un buteur chirurgical. Il a développé une vraie compréhension du jeu. Il est plus mûr aujourd'hui. Il mérite ses deux buts face à la Suisse. Il a travaillé dur pour l'équipe en formant le premier rideau (défensif). C'est le niveau que l'on veut voir en équipe nationale. Ses stats parlent pour lui", a ainsi expliqué le technicien en conférence de presse. Questionné sur la possibilité de l'aligner aux côtés de Romelu Lukaku, Roberto Martinez s'est montré ouvert.

"Le boulot d'un coach est d'aligner des joueurs en forme. On garde une option pour l'associer en pointe avec Romelu Lukaku. Mais il faudra jouer différemment avec deux neuf, cela dépendra de l'opposition", a ensuite ajouté le sélectionneur, satisfait de la prestation globale de son équipe. "J'ai aimé notre changement de mentalité après la pause. J'avais procédé à de nombreux changements par rapport au précédent match amical face à la Côte-d'Ivoire (1-1, le 8 octobre), il ne restait d'entrée que Simon Mignolet. Mais au final, on s'est comporté en équipe. J'ai vu chez mes joueurs cette envie d'être performants et ce désir de l'emporter. C'était dont un match très intéressant".