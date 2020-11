Goal 50 - Neymar 4ème meilleur joueur en 2019-20 ou maître de la tromperie ?

Le Brésilien a égalé son meilleur classement dans le Goal 50, mais Mark Doyle et Robin Bairner sont complètement en désaccord sur sa quatrième place.

Cette année, le Goal 50 a été publié mardi et Neymar a terminé quatrième du classement masculin. Il s'agit du meilleur classement du Brésilien dans une édition du Goal 50, et il la doit beaucoup à la première apparition du en finale de la .Cependant, la position de Neymar a provoqué de nombreux débats, certains se demandant à quel point il a joué un rôle dans l'histoire de l'équipe de Thomas Tuchel.



En effet, deux de nos écrivains ont des points de vue très contrastés sur l'influence de l'attaquant en 2019-20. Ci-dessous, Mark Doyle, rédacteur en chef adjoint de Goal, et Robin Bairner, rédacteur en chef du football français, s'affrontent sur l'une des figures les plus polarisantes du football aujourd'hui ...

Neymar : tout au plus quatrième meilleur joueur du PSG !

Neymar est vraiment un maître de la tromperie. Avec ses subtiles baisses d'épaule et ses pieds rapides, il peut convaincre un défenseur qu'il va dans un sens, puis accélérer dans l'autre direction. Avec ses cris douloureux et ses plongeons dramatiques, il peut convaincre les arbitres qu'il a été victime d'agressions vicieuses.

Cependant, Neymar vient sans doute de réussir son plus grand tour à ce jour : amener les électeurs à penser qu'il méritait une quatrième place dans le Goal 50 de cette année.

Neymar est-il l'un des joueurs les plus talentueux du monde ? Indubitablement. Il n'y a sans doute plus de talent naturel extravagant dans le jeu aujourd'hui. Avec sa vaste gamme de compétences scintillantes, il peut être une joie à regarder. Cependant, Neymar était-il l'un des meilleurs joueurs de la saison 2019-20 ? Pas même proche.

Soyons clairs à ce sujet : le Goal 50 ne doit pas prendre en compte le caractère, le talent, le potentiel ou la renommée. Il s'agit simplement de la qualité des performances d'un joueur au cours de la campagne précédente. Il est donc stupéfiant que Neymar vienne d'égaler son meilleur classement dans le Goal 50.

Lorsque Neymar a terminé quatrième en 2015, il a été exceptionnel tout au long de la saison, un élément clé dans sans doute le meilleur triumvirat offensif jamais assemblé, indéniablement partie intégrante du triomphe de Barcelone, marquant 31 buts en 49 apparitions aux côtés de Lionel Messi et Luis Suarez.

Le Paris Saint-Germain a remporté un triplé en 2019-20 et a manqué le quadruplé historique face au en finale de la Ligue des champions. Neymar, cependant, n'était guère la star de la série, il était simplement un membre de la distribution de soutien. Certes, il était en forme quand une blessure a interrompu sa saison, mais il n'en reste pas moins qu'il n'a joué que 15 matchs de . Le Brésilien a été décisif lors du rmatch etour contre le en huitièmes mais, malgré tous les applaudissements qu'il a reçus pour sa contribution à la course du PSG jusqu'en finale, il n'a pas marqué une seule fois lors du "Final 8" à Lisbonne. Problématique.

Les supporters de Neymar souligneront la passe parfaitement ajustée qui amène le but d'Eric Maxim Choupo-Moting contre en quarts de finale, ou la sublime passe décisive contre le dans le dernier carré. Cependant, Angel Di Maria et Marquinhos ont été beaucoup plus influents - à la fois au et pendant toute la saison - tandis que Kylian Mbappé a eu un impact plus important lors de son apparition d'une demi-heure contre l'Atalanta que Neymar à la fin du tournoi.

Le gaspillage de la star de la Selecao a été mis à nu en finale, l'attaquant ne faisant rien d'autre que gaspiller à plusieurs reprises les chances et la possession. En effet, il convient de noter qu'il a perdu 47% de ses ballons contre le Bayern. Et pourtant, Neymar a en quelque sorte convaincu les gens qu'il avait livré un bon match. Encore plus ridicule, une excellente année. Douze membres de l'équipe du PSG ont joué plus de matchs que lui. Di Maria a délivré 11 passes décisives, Mbappé 11 autres buts. Alors, Neymar est le quatrième meilleur joueur du monde la saison dernière ? Il était tout au plus le quatrième meilleur joueur du PSG !

Neymar: La défense

Il n’y a pas de footballeur dans le jeu moderne qui incarne plus l’esprit de «o jogo bonito» que Neymar. La star du Paris Saint-Germain a une capacité unique à ravir les fans avec ses compétences scandaleuses et son imagination sans pareil lorsqu'il s'agit de trouver un moyen de battre un adversaire. Sa marque de football de rue facile à vivre est souvent présentée à tort comme étant provocatrice ou irrespectueuse. En réalité, Neymar s'amuse. Pourquoi devrait-il être contraint de restreindre ses talents simplement parce qu'un adversaire n'aimait pas être immortalisé dans un clip YouTube dans lequel il était victime d'un énième dribble dont le Brésilien a le secret ?

C'est une personnalité qui attire la colère des défenseurs et avec cela les effets secondaires malheureux qui vont avec. Il n'y a pas de joueur traité plus brutalement dans le jeu. Et pourtant, il n'est pas découragé. À son meilleur niveau, il incarne le flair, la joie et l'imprévisibilité, pratiqué aussi loin que Garrincha et Pelé. Dans un monde de plus en plus globalisé et homogénéisé, il devrait être célébré et non diabolisé pour cela. Le joueur de 28 ans n'est cependant pas un simple numéro de cirque.



Il y a de la substance pour soutenir son style, malgré une année décousue au cours de laquelle il a été gêné par des blessures et une maladie. Son rôle dans la poussée du PSG vers la finale de la Ligue des champions à Lisbonne était important. Il a marqué deux des trois buts des Parisiens lors des huitièmes face au Borussia Dortmund, puis a délivré des passes décisives contre l'Atalanta et le RB Leipzig une fois au Portugal, bien qu'il soit en dessous de sa capacité physique maximale.

En effet, il n’y avait aucune allusion à la figure "égoïste" lors du "Final 8". N'en déplaise à ses nombreux détracteurs.

Dans la foulée du retour stupéfiant contre l'Atalanta, il a rapidement remis son prix de l'homme du match à Eric-Maxim Choupo-Moting, l'attaquant sous-évalué qui avait été décisif en entrant en fin de match. "Peut-être que le joueur du PSG qui m'a le plus impressionné est Neymar", a expliqué à RMC la nouvelle recrue Alessandro Florenzi, plaçant le Brésilien devant même le vainqueur de la Kylian Mbappé. "Quand on le voit à chaque séance d'entraînement, son implication, comment il travaille à l'extérieur, comment il travaille avec le ballon tous les jours, comment il veut être un exemple pour les autres, son engagement sur le terrain, même à l'entraînement… C'est un leader qui doit être suivi".

Les critiques s'en prendront à son jeu et son style de vie de playboy. Mais les talents de Neymar sont trop facilement négligés, sa joie trop facilement méprisée. Le fait même que son statut de l'un des quatre meilleurs joueurs mondiaux soit remis en question en est une simple preuve. Coupez ce bruit blanc, cependant, et vous trouverez sans doute le talent le plus unique du jeu mondial ; un homme qui joue au football pour rendre le jeu beau. Il devrait être chéri.