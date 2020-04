Beckham : "Messi est un niveau au-dessus de Ronaldo"

L'ancienne star anglaise considère le meneur de jeu argentin meilleur joueur que celui qui a hérité de son numéro 7 à Manchester United.

Lionel Messi est d'un niveau supérieur à celui de Cristiano Ronaldo, explique la légende de , David Beckham. Il estime que la star barcelonaise appartient à une catégorie à part.

Beaucoup partagent cette opinion sur l'attaquant argentin, l'élevant même au rang du meilleur joueur de tous les temps. Ses exploits au Camp Nou continuent de marquer les esprits et ajouter à sa légende.

L'éternel rival Ronaldo est le seul joueur à s'être rapproché de Messi, la paire se partageant 11 Ballons d'or. Le Portugais, qui joue actuellement pour la , possède de nombreuses qualités dans son jeu et que le capitaine de Barcelone ne possède pas peut-être, comme ce physique d'athlète et gout immodéré pour le travail et la souffrance. Messi, cependant, a captivé le public avec ses dribbles déroutants et sa finition audacieuse pendant la majeure partie de son parcours, avec un total remarquable de 627 buts enregistrés pour le Blaugrana à cette époque.

Pour l'ancien capitaine anglais Beckham, qui a transmis le maillot n ° 7 à United à Ronaldo et l'a également précédé au , le flair sud-américain l'emporte sur la puissance portugaise. Il a déclaré à Telam: "Il [Messi] est seul dans sa catégorie en tant que joueur, il est impossible qu'il y en ait un autre comme lui. Lui, comme Cristiano Ronaldo, qui n'est pas à son niveau, sont tous les deux au-dessus du reste."

Beckham a brièvement partagé une étape de la avec Messi vers la fin de sa propre carrière de joueur distingué. L'ancien milieu de terrain de LA Galaxy était sur les livres au à ce stade, alors qu'il s'apprêtait à raccrocher ses bottes en . Le PSG a été opposé au Barça lors des quarts de finale de la première compétition de clubs d'Europe en 2013, les géants catalans progressant finalement grâce aux buts à l'extérieur après un nul 3-3 sur l'ensemble des deux confrontations.

L'équipe de Beckham était en tête à un moment lors de sa visite au Camp Nou, mais Messi est sorti du banc dans ce match et Pedro a inscrit le but décisif au terme d'un match passionnant. "Nous menions avant l'arrivée de Messi, et une fois qu'il est entré, Barcelone a marqué", a déclaré Beckham. "Bien que j'aimais jouer à ce niveau à mon âge, je n'aime pas perdre. Notre équipe a bien joué. Dans les deux matches, nous avons fait des choses dont nous devrions être fiers. Nous n'avons pas perdu contre Barcelone, et c'est quelque chose qui devrait nous motiver."