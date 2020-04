Avec Messi, sans Ronaldo : Balotelli dévoile son onze de rêve

Mario Balotelli a dévoilé son onze de rêve avec beaucoup de très grands joueurs,

Le fantasque Mario Balotelli a connu beaucoup de grands clubs durant sa carrière. L'ancien marseillais a également affronté beaucoup de grands joueurs.

Lors d'une session de questions-réponses sur les réseaux sociaux avec Thierry Henry, l'international italien a confessé que les deux entraîneurs qui ont été les plus importants pour lui sont Roberto Mancini à et Lucien Favre à Nice. Il évoque ensuite ses joueurs préférés :

"Pirlo vous garantit 10 buts par an, Yaya peut tout faire", a expliqué l'attaquant. "C'est une bonne équipe, même si je ne te mets pas [Henry], je n'ai pas non plus mis Cristiano [Ronaldo]. Il y a [Zlatan] Ibrahimovic, il est à un autre niveau, il peut jouer seul. Mais s'il y a un joueur qui, à chaque match auquel il participe, peut le gagner pour vous, c'est Messi."

Balotelli a aussi mentionné les championnats dans lesquels il a évolué : "Je n'ai que de bons souvenirs de la . La Premier League est la meilleure. La française est physique aussi."