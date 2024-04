Thomas Tuchel, c'est terrible

Le Bayern Munich est préoccupé par un certain nombre de blessures avant d'accueillir le Real Madrid le 30 avril.

Après avoir perdu son titre de Bundesliga au profit du Bayer Leverkusen, le Bayern a une chance de remporter la Ligue des champions cette saison, alors que Thomas Tuchel se prépare à passer à autre chose. Malgré une qualification pour les demi-finales de la C1, Tuchel ne reviendra pas sur sa décision de quitter l'Allianz Arena en juin.

L'entraîneur allemand va tout miser sur la compétition reine dans les semaines à venir, mais il est préoccupé par des blessures importantes. L'international allemand Serge Gnabry a manqué le quart de finale retour contre Arsenal (1-0) et ne devrait pas être en mesure d'affronter le Real Madrid.

Des absences importantes

Leroy Sané est également incertain, après avoir été contraint de quitter le terrain contre les Gunners, alors que le club tente de gérer un problème musculaire de longue date.

"Pour Serge Gnabry, ce sera une course contre la montre pour affronter le Real Madrid. Pour Leroy Sané, il s'agira d'une course contre la douleur avant les matches contre Francfort et Madrid", a ainsi confié Tuchel. Les commentaires de Tuchel indiquent que Sané a une chance d'être impliqué contre le Real et qu'il ne sera pas mis en danger lors du match du week-end à l'Union Berlin,