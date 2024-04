Bayern Munich, Thomas Tuchel part au clash avec sa direction

Thomas Tuchel est allé au clash avec la direction du Bayern Munich à quelques semaines de son départ.

Thomas Tuchel ne sera pas l’entraineur du Bayern Munich la saison prochaine. Le technicien allemand a annoncé depuis plusieurs semaines, son départ pour la fin de saison. Mais, l’ancien coach du PSG ne partira pas sûrement en gardant de bonnes relations avec la direction bavaroise.

Uli Hoeness tacle sévèrement Thomas Tuchel

Le Bayern Munich réalise une saison très décevante. Malgré le recrutement d’Harry Kane l’été dernier, le club bavarois ne remportera pas la Bundesliga pour la première fois depuis 12 saisons. En plus, le Bayern a été éliminé des coupes nationales et n’a plus que la Ligue des Champions comme dernier recours. C’est justement à quelques jours d’une demi-finale contre le Real Madrid qu’une polémique éclate entre Thomas Tuchel et Uli Hoeness, président d’honneur du Bayern Munich. L’embrouille a été déclenchée par ce dernier qui a accusé Tuchel de ne pas faire progresser les jeunes joueurs.

« Il ne pense pas pouvoir améliorer un Davies, un Pavlovic ou un Musiala. Si ça ne marche pas, il faut acheter quelqu'un d'autre. Je pense qu'il faut travailler dur avec eux et leur donner confiance », a déclaré la légende allemande lors d'un événement du journal Frankfurter Allgemeine Zeitung.

La réponse cinglante de Tuchel à Hoeness

Choqué par les propos d’Uli Hoeness, la réponse de Thomas Tuchel ne s’est pas fait attendre. L’ancien entraineur du Borussia Dortmund a contredit la légende du Bayern Munich estimant qu’il a toujours la chance aux jeunes joueurs dans ses équipes.

« C'est bien sûr à des kilomètres de la réalité. Si nous avons prouvé quelque chose avec mon staff au cours des 15 dernières années, c'est que les jeunes joueurs d'un centre de formation ont toujours une place chez nous à l'entraînement. En fonction de leurs performances, ils ont toujours une place sur le terrain. Nous l'avons également montré au Bayern. Je n'arrive pas à comprendre avec les trois exemples donnés. C'est indéfendable », lâche Tuchel avant de fustiger le timing de la sortie d’Uli Hoeness. « Je n'aurais pas du tout réagi si cela n'était pas venu d'Uli Hoeness. J'aurais alors dit que cela ne vaut pas la peine d'être commenté. Mais le fait que cela vienne de lui, notre patron, et que ce soit quatre jours avant notre match contre le Real Madrid, c'est une toute autre histoire », déplore l’ex-coach de Chelsea.