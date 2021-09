Barcelone : Neymar, Ansu Fati... les révélations de Laporta

Le président du Barça a nié avoir souhaité se séparer d'Ansu Fati pour équilibrer les comptes, mais a confirmé avoir tenté de faire revenir Neymar.

Le président du FC Barcelone, Joan Laporta, a admis que des efforts ont été faits pour faire revenir Neymar au Camp Nou lorsqu'il a repris ses fonctions en Catalogne, l'attaquant du Paris Saint-Germain ayant clairement fait savoir qu'il "voulait venir". Depuis que l'international brésilien a quitté les géants de la Liga pour les poids lourds de la Ligue 1 dans le cadre d'un transfert record de 222 millions d'euros en 2017, un retour sur le sol espagnol n'a jamais cessé d'être évoqué par les médias.

On disait de Neymar qu'il aimerait retrouver Lionel Messi - ce qui s'est produit par la suite en France - et le Barca a longtemps laissé une porte ouverte à un retour de la star de la Seleçao avant qu'il ne signe un nouveau contrat au Parc des Princes. Joan Laporta, qui a été élu président du Barça pour la deuxième fois en mars, a répondu à Esport3 lorsqu'on lui a demandé s'il avait tenté de faire revenir le Brésilien. Le dirigeant espagnol a été on ne peut plus clair, assumant clairement son souhait.

Le fair-play financier a freiné le Barça

"Oui, nous avons essayé de recruter Neymar parce qu’à ce moment, cela semblait intéressant de le recruter. Il s’est mis en contact avec nous. Il voulait venir. Mais nous avions interprété les règles du fair-play financier d’une autre manière. Si nous l’avions su avant, nous n’aurions pas fait cette offre" , a ainsi confié Joan Laporta, limpide.





Neymar s'est finalement engagé dans un nouveau contrat avec le PSG en mai dernier, cet accord devant le maintenir dans la capitale française jusqu'à l'été 2025. Alors que Neymar n'est jamais revenu et que Lionel Messi a quitté le FC Barcelone, le président du club catalan n'est pas prêt à se séparer d'autres atouts précieux.

Fati va rester, Haaland espéré

Antoine Griezmann a bien été autorisé à partir, mais les Blaugrana ont de grands espoirs pour Ansu Fati, diplômé de La Masia. Le jeune homme de 18 ans a souffert de graves problèmes de blessure la saison dernière, mais il est de retour aujourd'hui et a hérité du fameux numéro 10 autrefois porté par Lionel Messi. Joan Laporta insiste sur le fait que l'international espagnol ne sera pas cédé de sitôt, et que les bruits de couloirs suggérant qu'il pourrait être utilisé pour libérer des fonds ne sont pas fondés.

"Ce sont des mensonges. Jamais. Ansu a été courageux, il a accepté de porter le maillot numéro 10", a assuré le patron du Barça, qui selon lui, va frapper fort lors des prochains mercatos. "L'année prochaine, nous serons normalement en mesure de signer plus de joueurs et d'avoir des objectifs plus ambitieux" , a-t-il confié. Pour rappel, le Barça fait déjà partie des clubs qui suivent de près la situation du très courtisé Erling Haaland, lequel ne cesse d'impressionner au Borussia Dortmund.