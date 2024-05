Barça, Xavi dézingue ses joueurs après la défaite contre Gérone

L’entraineur du Barça, Xavi Hernandez, n’a pas été tendre envers ses joueurs après la défaite contre Gérone, samedi.

Le Barça s’est incliné samedi contre Gérone à l’occasion de la 35e journée de Liga (4-2). Une défaite qui fait encore plus mal puisqu’elle permet au Real Madrid d’être officiellement sacré champion à quatre journées de la fin. En fin de match, Xavi n’a pas épargné ses joueurs au moment de donner ses impressions sur le choc.

Xavi très énervé contre ses joueurs

C’est le Barça qui a ouvert le score en premier dans ce choc contre Gérone. Même après l’égalisation précoce des hommes de Michel, les Blaugranas avaient repris l’avantage en fin de première mi-temps. On voyait alors Barcelone dérouler en deuxième période. Mais ce fut tout le contraire avec une défense blaugrana qui s’est fait malmener par les attaquants de Gérone. Une prestation qui n’a pas du tout été du goût de Xavi qui l’a fait savoir en fin de match.

L'article continue ci-dessous

Getty Images

« Je suis très en colère aujourd'hui. La vérité est que nous avons perdu le contrôle du jeu à cause d'erreurs flagrantes qui ne peuvent pas exister. Cela continue de nous arriver. Nous avions le match pour décider et nous l'avons donné. C'est une copie conforme du match de Madrid, de l’autre match de Gérone. Nous devons beaucoup changer pour rivaliser l'année prochaine. Aujourd'hui, je suis triste et déçu. Nous avons vu les deux côtés de la médaille », a pesté le technicien catalan en conférence de presse.

Xavi ne fera pas de nouveau une volte-face

Cette nouvelle défaite du Barça a relancé les débats sur l’avenir de Xavi. Pourtant, l’ancien international espagnol a annoncé il y a quelques jours qu’il ne comptait plus quitter son poste. Et pour lui, il n’est pas question de revenir à nouveau sur sa décision.

Getty Images

« Il n'y aura pas de débat sur mon avenir. Quand la saison sera terminée, nous parlerons de ce que nous pouvons et voulons faire », a assuré Xavi qui n’a pas manqué de féliciter le Real Madrid pour son titre de champion d’Espagne. « Je tiens à féliciter le Real Madrid, c'est celui qui a marqué le plus de points », a-t-il ajouté.