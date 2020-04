Barça, Trincao : "Griezmann m'a envoyé un message"

Francisco Trincao a révélé que sa famille avait hâte de le voir jouer aux côtés de Lionel Messi à Barcelone.

L'attaquant a signé pour le club catalan en janvier et rejoindra officiellement le Barça le 1er juillet cet été. Et Trincao, ainsi que sa famille, sont aux anges.

"L'appel de [Barcelone] a été une grande fierté pour moi", a déclaré le Portugais aux médias officiels de Barcelone. "J'ai hâte de porter le meilleur maillot du monde et j'ai hâte de faire connaissance avec les joueurs, qui sont les meilleurs au monde".

Trincao révèle aussi avoir reçu un message de la part d'Antoine Griezmann et évoque Leo Messi : "Ma famille est fière de me voir jouer avec Messi. Il est le meilleur du monde. J'ai également parlé à [Antoine] Griezmann, qui m'a envoyé un message disant:" Bon sang, allons-y ".

Messi ou Ronaldo ? Difficile à dire pour le jeune lusitanien qui appartient désormais à Barcelone : "Je n'ai jamais eu [d'idoles], mais peut-être [c'était] Cristiano [Ronaldo] et Messi (...) Personnellement, je suis un joueur très travailleur et fort mentalement qui cherche à marquer des buts, à faire des passes décisives et à aider l'équipe", a déclaré Trincao. "Mon style correspond bien à celui de Barcelone. J'apporterai ma magie et ma jeunesse."