EXCLU - Valenciennes : Lilian Brassier, une saison qui promet

Prêté par Rennes à Valenciennes, le défenseur Lilian Brassier (20 ans) évoque sa première saison prometteuse en Ligue 2.

"Je voulais montrer de quoi j'étais capable au niveau supérieur." Mission accomplie pour Lilian Brassier. Le défenseur de 20 ans, prêté par Rennes, réalise une saison plus que convaincante avec en . Titulaire dans l'axe d'une défense à trois ou dans le couloir gauche, il se réjouit d'être "plus régulier" dans ses performances, enchaînant les matches à bon niveau dans une équipe où il s'est tout de suite senti à l'aise et intégré.

"Dès le départ, le Président (Eddy Zdziech) et le coach (Olivier Guégan) m'ont dit qu'ils avaient confiance en moi, que j'aurais ma chance. Le groupe était refait à neuf et mon intégration a été rapide", explique-t-il pour Goal, un peu moins d'un an après avoir signé son premier contrat professionnel au Stade Rennais.

Apparu à 25 reprises en Championnat avec le VAFC, il récolte les fruits de son travail axé sur l'exigeance et l'ambition d'aller plus haut. "Je me dois d'être exigeant pour gommer certaines erreurs, dit-il. Pour ça, je fais pas mal de vidéo, je regarde beaucoup mes défauts, ce que je dois améliorer et ce que je fais de bien. Je me suis bien adapté en , mais je dois enchaîner les matches pour être plus malin et encore plus dur avec moi-même."

L'article continue ci-dessous

Plus d'équipes

"La : l'objectif à atteindre dans les deux ans"

L'international U20, puissant et explosif, entend continuer à cultiver sa polyvalence : "Un atout, même si à Rennes j'ai été replacé dans l'axe. J'ai toujours eu cette capacité à répéter les courses à haute intensité, à être costaud défensivement pendant toutes mes années à la formation. C'est quelque chose que j'ai toujours voulu garder. Et ma polyvalence m'a permis d'avoir ces bonnes performances cette saison."

Une saison qu'il juge "clairement à la hauteur", dans l'espoir qu'elle se termine un jour avant de se projeter sur la suivante. Où ? Il ne le sait pas encore : "Je suis content de ma saison avec Valenciennes, mais je veux toujours aller plus haut. La est l'objectif à atteindre dans les deux années qui suivent. Je me sens prêt, et si ça doit se faire, je débuterais en L1 comme j'ai démarré en Ligue 2. Sans pression supplémentaire."

Selon nos informations, le n'a pas encore pris de décision définitive concernant son joueur. Le club breton aimerait le conserver, quitte à lui trouver un prêt dans l'élite la saison prochaine. Plusieurs écuries le suivent attentivement, en et à l'étranger.