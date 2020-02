Barça - Quique Setién défend les qualités de Samuel Umtiti

En conférence de presse, l'entraîneur du FC Barcelone a volé à la rescousse de son défenseur français, le qualifiant même de "joueur extraordinaire".

"Ce que j'ai fait toute ma vie a été de m'adapter à ce que j’avais. La blessure de Dembele nous a beaucoup touchés et nous met en danger. Mais nous trouverons toujours un plan, une solution et le chemin à suivre", a déclaré Quique Setién, vendredi, en conférence de presse, au sujet des blessures qui limitent ses possibilités. Si les absences se font ressentir en Catalogne, le peut néanmoins compter sur le retour de Samuel Umtiti ces dernières semaines.

"Un joueur extraordinaire qui va beaucoup nous apporter"

Aligné à 8 reprises en cette saison, le Français avait été éloigné des terrains pendant une longue période, touché au genou. Et force est de constater que depuis son retour, celui qui avait fait chavirer la entière en marquant le but décisif face à la en demi-finale de la dernière Coupe du Monde peine à retrouver son meilleur niveau. Heureusement, Samuel Umtiti peut compter sur le soutien de son entraîneur, qui a pris sa défense en conférence de presse.

"Je suis certain qu'il jouera à son meilleur niveau. Il le fait déjà en réalité. C'est un joueur extraordinaire qui va beaucoup nous apporter, qui va nous aider et dont on sait que le rendement sera bon. Tout le monde peut commettre une erreur à un moment donné, moi y compris. L'autre jour, il a fait beaucoup de bonnes choses, on est contents de lui. On l'a récupéré, il est prêt à jouer", a ainsi estimé Quique Setién face aux journalistes. À l'approche de l'Euro, un retour en forme ne serait pas de trop.