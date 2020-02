Barça, Quique Setién : « Les blessés ? Nous devons nous adapter »

Quique Setien, le coach du Barça, a commenté ce vendredi l’absence de solution aux avant-postes pour son équipe.

Le est sérieusement limité en ce moment dans le secteur offensif en raison des longues indisponibilités de Luis Suarez et d’Ousmane Dembélé. Les Blaugrana espéraient s’offrir un attaquant supplémentaire, mais ils n’ont toujours pas obtenu le feu vert de la fédération pour enrôler ce joker.

La situation est compliquée, mais Quique Setién, le coach de l’équipe, ne s’en plaint pas. Pour lui, il est important d’avancer et ne pas ruminer sur son sort. « Ce que j'ai fait toute ma vie a été de m'adapter à ce que j’avais, a-t-il tonné. La blessure de Dembele nous a beaucoup touchés et nous met en danger. Mais nous trouverons toujours un plan, une solution et le chemin à suivre ».

L'article continue ci-dessous

Quique Setién a totale confiance en Messi

Parmi les solutions que le successeur d’Ernesto Valverde a trouvé justement, c’est de faire appel au jeune buteur de la Réserve, l’Albanais Rey Manaj. Ce joueur de 22 ans, qui a été formé en , a été convoqué pour la réception de samedi. « C'est un bon footballeur qui peut nous aider. On n’est pas à l’abri d’une défection devant, et dans ce cas nous avons un remplaçant. »

Plus d'équipes

Setién s’est aussi exprimé sur la possibilité de pouvoir faire souffler Lionel Messi, qui enchaine les matches depuis le début de l’année. « Il a suffisamment d'expérience pour savoir ce qu'il peut ou ne peut pas faire. S'il est sur le terrain, c'est parce qu'il le peut. Il n'y a aucun problème de ce côté-là ».