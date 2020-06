Barça, Quique Setién défend de nouveau Griezmann

L’entraineur barcelonais, Quique Setién, a encore défendu son attaquant français, Antoine Griezmann contre les critiques.

Antoine Griezmann ne traverse clairement pas la meilleure période de sa carrière en ce moment. Le Français a beaucoup de difficultés à s’illustrer avec le Barça et cela s’est encore vérifié lors des deux dernières sorties de l’équipe catalane.

Muet devant les buts adverses alors que ses partenaires d’attaque, eux, empilent les buts, le Mâconnais est confronté à une salve de critiques. La situation est difficile, mais, au moins, le champion du monde peut compter sur le soutien de son entraineur.

« Il nous apporte beaucoup dans le cœur du jeu »

Quique Setién a défendu son joueur en début de semaine avant la rencontre face à Leganes. Et, il a remis ça ce jeudi, en soulignant les efforts que son protégé fait pour s’intégrer : « C’est un joueur qui, même s’il joue sur un côté, a tendance à repiquer au centre pour chercher des espaces et se démarquer. C’est vrai qu’à cause des circonstances actuelles, il doit évoluer sur un côté, mais il peut s’adapter et nous ne lui disons pas de jouer uniquement sur le côté. Il n’a pas un profil de joueur qui mord la ligne et qui part en dribbles. Il nous apporte beaucoup dans le cœur du jeu ».

Cela fait quatre rencontres de suite que Griezmann n’a pas marqué ou offert de passes décisive avec l’équipe catalane. Un passage à vide qui ressemble à celui qu’il avait connu au cœur de l’automne avec 6 rencontres sans la moindre étincelle.