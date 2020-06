Rivaldo : "Important pour Messi d'aider Griezmann à éviter de devenir le «nouveau Coutinho"

L'ex-star du Barça et du Brésil craint que l'attaquant français ne soit abandonné, tout comme Coutinho après avoir échoué à répondre aux attentes.

Lionel Messi doit aider Antoine Griezmann à marquer des buts pour s'assurer que l'attaquant français ne subisse pas le même sort que Philippe Coutinho à Barcelone, a déclaré Rivaldo. Antoine Griezmann a rejoint le géant espagnol en provenance de l'Atletico Madrid l'été dernier après une longue saga pleine de spéculations, comme ce fut le cas avec Philippe Coutinho avant son transfert de au Camp Nou en janvier 2018.

Philippe Coutinho a finalement été envoyé au pour un prêt d'une saison en août 2019 après avoir échoué à répondre aux attentes en et devrait être vendu de manière permanente lors du prochain mercato. Antoine Griezmann, quant à lui, a fait 39 apparitions et a marqué 14 fois pour le Barça, mais il n'a pas trouvé le chemin des filets lors de ses quatre derniers matches. L'ex-star du et du , Rivaldo craint que la place du champion du monde au sein du club catalan ne soit menacée et estime qu'il appartient au capitaine, Lionel Messi, de l'aider à gagner en confiance.

"Le Barça a remporté ses deux matchs depuis le redémarrage, avec Antoine Griezmann titulaire, mais il continue d'être loin du joueur qu'il était à l'Atletico Madrid et certains se demandent s'il pourrait devenir un "nouveau Coutinho "à Barcelone", a-t-il déclaré à Betfair. "Il est difficile de commencer à faire ces comparaisons, mais c'est au joueur de prouver sur le terrain. Le manque de buts démotive et nuit à la confiance de Griezmann, donc je pense qu'il est important pour Lionel Messi de l'aider".

Plus d'équipes

"Messi pourrait laisser certains penaltys à Griezmann"

L'article continue ci-dessous

"Messi pourrait, par exemple, laisser Griezmann tirer des penaltys lorsque le FC Barcelone gagne confortablement - juste pour que le Français marque - tout comme il l'a fait avec Luis Suarez dans le passé", a analysé le Brésilien. L'actuel entraîneur du Barça, Quique Setien, a remplacé Ernesto Valverde en janvier et son équipe a remporté 10 des 14 matches qu'ils ont disputés pendant son mandat. Rivaldo admet que les Blaugrana n'ont pas été à leur meilleur, mais il estime qu'il est trop tôt pour juger le technicien de 61 ans.

"Barcelone a battu Leganes 2-0 la nuit dernière, mais ils n'ont pas produit une grande performance et beaucoup sont encore sceptiques quant au nouveau système de Quique Setien. Je pense qu'il est difficile de porter un jugement après seulement deux matchs après le confinement. Nous devons attendre encore quelques semaines pour voir comment l'équipe évolue. Il est compréhensible que leur rythme et leur intensité ne soient pas encore à leur apogée car ils ont passé beaucoup de temps sans jouer ni s'entraîner", a expliqué le Brésilien.

"Il y a des joueurs qui reviennent de blessures et d'autres qui semblent toujours en forme, nous devons donc leur donner un peu plus de temps avant de décider si le système de Setien peut vraiment fonctionner à long terme. Pour le moment, et bien que la qualité du jeu ne soit pas encore à son meilleur, la chose la plus importante est que Barcelone continue de gagner des victoires, de garder la tête de la devant le et de faire pression sur eux", a conclu Rivaldo.