Barça – PSG, Dugarry trop dur envers Mbappé malgré son doublé

Christophe Dugarry ne s’enflamme pas pour Mbappé malgré le doublé de l’attaquant pour qualifier le PSG face au Barça, mardi soir.

Le Paris Saint-Germain a fait vibrer le Stade de Montjuïc, mardi soir, en étrillant le FC Barcelone (1-4) alors que les Franciliens ont été battus au match aller (2-3). Ancien international français, Christophe Dugarry n’est pas totalement satisfait de la prestation de Kylian Mbappé.

Dugarry plus ou moins critique envers Mbappé

Très attendu à l’aller, Kylian Mbappé a livré une copie plus ou moins satisfaisante en inscrivant un doublé pour permettre au club francilien d’atteindre les demi-finales. Le Bondynois devenait même à l’occasion le deuxième joueur à avoir marqué plus de buts contre le FC Barcelone en Ligue des Champions à égalité d’Andriy Shevchenko (5); le premier étant Thomas Müller avec 8 buts inscrits contre les Catalans. Mais au moment de débriefer la qualification parisienne dans l’After Foot sur RMC, Christophe Dugarry avoue ne pas avoir vu le Mbappé qu’il attendait au match retour.

Getty Images

« Je dis qu’il a fait son match. Il a été dans son match. Je l’ai senti concerné, appliqué. Je l’ai senti investi. Après, on est loin du grand Kylian Mbappé. On est loin de ces grandes prestations. Mais ce n’est pas le plus grave dans ce genre de matchs, parce que ses partenaires ont su être à la hauteur. Certains plus qu’à la hauteur pour compenser un Mbappé moyen actuellement (…) Je ne le vois plus faire de différences en dribblant. Balle au pied, il ne fait plus aucune différence depuis plusieurs semaines », a lancé Christophe Dugarry.

Mbappé a quand même livré un bon match

Même s’il n’est pas complètement emballé par la copie livrée par le capitaine de l’Equipe de France à Montjuïc, mardi soir, Christophe Dugarry reconnaît que Kylian Mbappé a fait un bon match, amenant son équipe à la victoire. Il est satisfait de l’implication du Bondynois au jeu collectif, qui a payé face aux Catalans.

Getty Images

« Là, il avait de la grinta. Je l’ai vu dans deux-trois duels, notamment dos au but, où je l’ai vu s’impliquer, aller dans l’agressivité. Je l’ai vu faire des efforts de course, des appels. Je l’ai vu concerné, moi c’est ce que je demandais. Après, même Mbappé a le droit d’être mauvais. Le pauvre, à un moment, il a fait deux têtes, on aurait dit un gamin de 5 ans qui fait des têtes. Son jeu de tête est nul. Ce n’est pas possible », a-t-il ajouté.