Barça : Pedri livre un avis cash sur Bellingham

Le milieu de terrain de Barcelone Pedri a admis avoir été "surpris" par l'impact immédiat de Jude Bellingham au Real Madrid.

Bellingham marque pour le plaisir en première division espagnole et est la clé de voûte de l'équipe de Carlo Ancelotti depuis qu'il a quitté le Borussia Dortmund l'été dernier. Il s'est également imposé comme le héros du Clasico avec une frappe puissante de l'extérieur de la surface et a fait preuve de son instinct de prédateur dans les arrêts de jeu pour marquer le but de la victoire lors de sa première visite à Barcelone, sous les yeux incrédules de Pedri depuis les tribunes.

Lors d'une interview avec le streamer Twitch Ibai Llanos, Pedri a déclaré à propos du meneur de jeu du Real Madrid : "Bellingham m'a beaucoup surpris. Il est dans une forme où chaque tir qu'il effectue se termine par un but".

L'article continue ci-dessous

Pedri a manqué une grande partie des matches de la première phase de la saison en raison d'une blessure aux ischio-jambiers. Bien qu'il soit revenu en novembre et ait joué six matches consécutifs en Liga, il a contracté une blessure musculaire à l'entraînement avant le match du FC Barcelone contre l'UD Almeria, ce qui l'a de nouveau écarté des terrains pour une durée indéterminée.

Il a déclaré à propos de sa blessure : "Je traverse une période difficile : "Je traverse une période difficile mais je vais bien. Cela me fait mal quand certains disent que mon style de vie est la cause de mes blessures. Je suis quelqu'un qui ne sort pas, je n'aime pas les fêtes et je ne me couche pas tard du tout, et j'adore m'entraîner. Je veux juste jouer au football. Je ne sais pas quand je serai de retour. Je n'ai pas de date de retour".

Pedri manquera le déplacement du FC Barcelone à Las Palmas le 4 janvier, mais il devrait revenir après la Supercoupe d'Espagne, la troisième semaine de janvier. Bellingham, quant à lui, tentera d'augmenter son nombre de buts lors de la réception de Majorque par les Blancos mercredi.