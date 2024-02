Barça : La réaction surprenante d'Araujo aux rumeurs sur son départ

Le défenseur uruguayen, Ronald Araujo a réagi aux rumeurs sur son départ du Barça.

Le Barça connait une campagne compliquée cette saison. Décroché de la course au titre, le FC Barcelone (3e, 54pts) est éliminé de la Coupe du Roi et a été défait en demi-finale de la Supercoupe d’Espagne. Au milieu de cette crise de résultats qui a vu Xavi annoncer son départ en fin de saison, le Barça aurait pu perdre son meilleur défenseur, Ronald Araujo, cet hiver.

Ronald Araujo raconte son arrivée inattendue au Barça

Arrivé au Barça en 2018, Ronald Araujo est d’abord passé par la réserve du club catalan avant de devenir titulaire dans l’équipe première dès la saison suivante. Depuis lors, l’international uruguayen est devenu incontournable dans la défense catalane. Pourtant, celui qui est devenu l’un des capitaines du club cette saison ne s’imaginait au Barça un jour.

« De ma vie, je n'aurais jamais imaginé jouer pour un club comme Barcelone. Il y a quelques années, mon agent m'a dit que j'allais signer dans un club européen, mais il ne m'a pas dit lequel. Je suis arrivé à Madrid et j'ai passé la nuit dans un hôtel, sans savoir pour qui je signais. Le lendemain, ils me disent : 'viens à Barcelone'. Puis je dis : 'Wow ! Barça ?' J'ai eu l'opportunité de rejoindre d'autres équipes de la Liga. Ils m'ont dit que le Barça ne m'inclurait que dans son équipe réserve dans un premier temps, donc j'ai dû choisir. Je leur ai dit : 'J'ai une offre du Barça, je dois signer au Barça », raconte Ronald Araujo dans une interview accordée à Fernando Palomo et Andrés Agulla.

Araujo sur le départ ? Il préfère en rire

Malgré son statut de cadre à Barcelone, Ronald Araujo a été associé à des rumeurs de départ cet hiver. Le défenseur de 24 ans a notamment été lié à un intérêt du Bayer Munich qui avait fait de lui, l’une de ses priorités. Face à ces spéculations et après avoir vu les montages Photoshop avec le maillot du Bayern, Araujo a préféré en rire. « Je n'ai rien dit, j'ai juste rigolé », avoue-t-il. Ronald Araujo est donc concentré sur sa saison au Barça avec qui il affronte Naples mercredi en Ligue des Champions. Un match que l’Uruguayen aborde avec beaucoup de sérénité.

« La Ligue des Champions est le tournoi auquel tout le monde veut jouer. Nous voulons la gagner et ce match contre Naples est important. Le match contre Naples est une grande motivation pour nous, quelle que soit l'évolution des choses. Le club est en difficulté économique. Mais grâce à Dieu, les jeunes joueurs nous apportent une grande aide. Les jeunes sont prêts à jouer. Ils n'ont peur de rien. Vous les côtoyez à l'entraînement et ils se relèvent comme si de rien n'était », confie Ronald Araujo.