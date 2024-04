Barça, l’annonce fracassante de Lewandowski sur son avenir

L’attaquant du Barça, Robert Lewandowski, a fait une annonce intéressante sur son avenir, lundi.

Le Barça réalise une campagne mitigée cette saison. Le club blaugrana est éliminé des coupes nationales et a pratiquement fait une croix sur la Liga. Alors que les Catalans comptaient sur la Ligue des Champions pour sauver sa saison, ils ont été éliminés par le PSG au stade des quarts de finale. Mais la situation pourrait encore être pire si le Barça venait à perdre Robert Lewandowski. Le Polonais s’est d’ailleurs exprimé sur son avenir ce lundi.

Robert Lewandowski ne compte pas quitter le Barça

Arrivé en 2022 en provenance du Bayern Munich, Robert Lewandowski a réalisé une première saison de bonne facture sous les couleurs blaugranas. L’ancien attaquant du Borussia Dortmund a terminé meilleur buteur de Liga et a largement contribué au titre du Barça.

Mais la deuxième saison sera moins prolifique pour Lewandowski qui aura connu des périodes de disette cette saison. Des performances en dents de scie qui ont déclenché des rumeurs sur un probable départ du Polonais. Mais pour le principal intéressé, ce n’est pas à l’ordre du jour. « Quitter le Barça cet été n’est absolument pas possible pour moi, ce n’est pas un sujet avant au moins deux ans », a annoncé Robert Lewandowski dans un entretien avec Bild.

Lewandowski ferme la porte à l’Arabie Saoudite

Pourtant, la presse ibérique ne cesse d’annoncer que le Polonais est sur le départ. Les médias évoquent notamment un intérêt de l’Arabie Saoudite pour l’ex-Bavarois. Mais Robert Lewandowski ne se sent pas encore prêt de quitter la Catalogne.

« Je ne commencerai à penser à partir que lorsque je sentirai que je ne suis plus dans ma meilleure condition physique et que je ressentirai de la douleur. Mais je ne ressens pas ça en ce moment. Je n'y ai pas encore pensé. Je n'ai pas eu le temps de penser à aller en Arabie Saoudite ou aux États-Unis. En ce moment, je me dis que je peux définitivement jouer à ce haut niveau jusqu'en 2026 », a expliqué l’international polonais.