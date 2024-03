Avant le PSG - Barça, le message fort de Lewandowski à Mbappé

Robert Lewandowski, l’attaquant vedette du Barça, a hâte de se mesurer à Kylian Mbappé.

Le PSG croisera le fer avec le FC Barcelone en quarts de finale de la Ligue des Champions. Ce choc, déjà très attendu, verra notamment deux grands attaquants s’affronter à distance, en l’occurrence Robert Lewandowski et Kylian Mbappé.

Lewandowski a hâte de mesurer à Mbappé

Les deux hommes ont déjà croisé le fer par le passé. La perspective de le faire de nouveau enchante au moins l’un d’entre eux. En effet, « Lewy » a hâte de retrouver le Bondynois. Lors de cette affiche européenne, mais aussi lors des Clasicos des saisons à venir. Mbappé étant fortement pressenti pour rallier le rival madrilène.

"Je ne sais pas s'il a officiellement rejoint le Real Madrid, il est donc difficile de faire un commentaire", a-t-il déclaré dans un entretien au site polonais Meczyki. "Il est peut-être préférable d'attendre que la nouvelle soit officiellement confirmée. Il n'y a pas encore de 'c'est parti', donc c'est difficile pour moi de faire un commentaire ! Mais connaissant Kylian et ayant parlé avec lui dans le passé, je sais que jouer contre lui en Liga sera une chose géniale".

Lewandowski s'est aussi exprimé sur son avenir, alors que les spéculations vont bon train sur la possibilité pour le FC Barcelone de se séparer de l'un de ses actifs les plus précieux l'été prochain.

Getty Images

Le Polonais veut continuer avec le Barça

"La saison prochaine, je sais où je serai et cela ne changera pas", a-t-il confié sur un ton ferme. "Je l'ai déjà dit à maintes reprises et rien n'a changé ici. Un jour, quelqu'un écrit une chose et le lendemain, c'est tout le contraire. Cela ne sert à rien de le suivre. Je ne les lis pas".

Lewandowski est le meilleur buteur du Barça depuis son arrivée à l'été 2022 en provenance du Bayern Munich pour 45 millions d'euros, avec 52 buts toutes compétitions confondues au cours des deux saisons écoulées.

Mais le Barça reste endetté à hauteur de 1,2 milliard d'euros. Laisser filer un joueur de 35 ans et dont le prix est encore évalué à une trentaine de millions d’euros pourrait être judicieux. La Major League Soccer et la Saudi Pro League ont été évoquées comme destinations.

Barcelone a payé 40 millions d'euros pour le remplaçant de Lewandowski, Vitor Roque, en janvier, mais le jeune Brésilien a eu du mal à répondre aux attentes. Marc Guiu, un jeune prodige issu de La Masia, lui ayant été préféré récemment en l'absence du Polonais.