Barça : deux clubs sur Ilaix Moriba

Deux clubs tentent d'arracher la signature du jeune prodige du Barça Ilaix Moriba.

La saga Ilaix Moriba à Barcelone continue, et selon la presse espagnole, le milieu de terrain prometteur est certain que la seule équipe pour laquelle il veut signer est le RB Leipzig.

A deux jours de la fin de la période estivale des transferts, qui fut très mouvementée en Catalogne avec notamment le dépârt de Leo Messi au PSG, le joueur a communiqué aux Blaugrana sa décision de rejoindre le club de Bundesliga.

Selon Mundo Deportivo, Ilaix Moriba a fait savoir à Barcelone qu'il souhaitait rejoindre le RB Leipzig, qui a fait une offre de six millions d'euros, laquelle ne répond pas aux exigences des Catalans.

Tottenham est également apparu comme un prétendant potentiel, mais l'option s'est évanouie. Les deux parties étaient sur le point de conclure un accord à environ 20 millions d'euros, mais Ilaix a refusé la perspectibe d'évoluer pour les Spurs.

Aujourd'hui, la situation est à nouveau bloquée, car le FC Barcelone ne libérera pas le footballeur s'il ne reçoit pas son offre de 20 millions d'euros en échange. Ils sont prêts à ostraciser Ilaix pour la dernière saison de son contrat.

Reste à savoir si le RB Leipzig décidera de faire une nouvelle proposition avant la fin de la fenêtre dans les prochains jours.

Pour rappel du contexte, depuis quelques semaines la fameuse prolongation d’Ilaix Moriba n’arrive pas au Barça. Et, à en croire les derniers échos, les discussions ne sont pas prêtes d’aboutir. Un départ est de plus en plus d'actualité.