Barça - De Jong : "J'aurais choisi City ou le PSG si je n'étais pas allé à Barcelone"

Le milieu néerlandais a quitté l'Ajax pour Barcelone cet été après une saison réussie. Il avoue avoir eu plusieurs options au moment de choisir.

Le milieu de terrain du Barça, Frenkie de Jong, a déclaré qu'il aurait pu rejoindre ou le PSG s'il n'avait pas choisi le club catalan pour son transfert cet été. Le Néerlandais de 22 ans a été très demandé après avoir largement contribué au parcours de l' jusqu'en demi-finales de la .

L'intéressé assure avoir fait son choix en fonction du style de jeu de sa future équipe et non pour une question d'argent. "Si cela n'avait pas été le Barça, je trouve cela difficile de le dire maintenant, cela aurait été le PSG ou City", a-t-il révélé à El Periodico.

Barça : De Jong dresse un premier bilan et reconnaît ne pas être à son meilleur niveau

"Ce n'est pas juste de parler [d'argent]. Ce n'était pas ma préoccupation, ce n'était jamais discuté dans la salle de réunion avec moi. C'était une question pour mon agent. Le plus important était la façon dont [Barcelone] jouait et comment ils me voyaient, quels plans ils avaient pour moi.

L'article continue ci-dessous

"Quand [Barcelone] m'a dit qu'ils me voyaient jouer ici, qu'ils pensaient à ceci et à cela, alors ils m'ont vraiment convaincu. J'ai parlé avec ma famille et mon agent et nous avons choisi Barcelone. Ensuite mon agent est venu ici pour négocier."

Un choix qui doit également beaucoup au glorieux passé de nombreux joueurs néerlandais sous le maillot catalan. "Quand Cruyff est parti à Barcelone, il a amené beaucoup de sentiments [de la part des Néerlandais]. Le Néerlandais aime regarder du beau football, et Barcelone a toujours bien joué."

Malgré quelques critiques notamment sur son positionnement en ce début de saison, le jeune joueur se dit heureux. "Je me sens très bien à Barcelone, vraiment. La position à laquelle je joue n'est pas importante. Je suis content de jouer n'importe où au milieu de terrain."